Prefeitura entrega revitalização de Centro Comunitário

Da Redação



01/07/2023 | 12:05



A Prefeitura de Santo André entregou nesta sexta-feira (30) a revitalização do Centro Comunitário Sacadura Cabral Darzinho Carlos de Oliveira e da Praça Hilda Pereira de Carvalho. Os espaços servirão para lazer, cultura, esporte e outras atividades.

O Centro Comunitário passou por troca da cobertura, impermeabilização da laje em concreto, instalação do alambrado de proteção, pintura geral e ganhou piso em concreto, enquanto a praça recebeu playground infantil sob tanque de areia, guarda-corpo, mobiliários, canteiros de vegetação com plantio de árvores, arbustos e palmeiras, restando apenas a instalação dos equipamentos de ginástica. O espaço recebeu ainda um ponto de wi-fi livre gratuito. As obras duraram 90 dias e o valor investido foi de R$ 739 mil.

“Essas obras simbolizam a urbanização e valorização das comunidades, que já estão consolidadas, por isso temos de levar estrutura para esses locais, que já fazem parte da cidade. Podemos melhorar e é o que fazemos ao levar LED, wi-fi, asfalto, escrituras, regularização fundiária, equipamentos de saúde, de educação, de cultura e de lazer”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

ESCOLA DE OURO

Existe também a possibilidade do espaço receber um polo da Escola de Ouro Andreense para oferecer cursos de capacitação gratuita à comunidade. O prefeito adiantou que o assunto já está em tratativas. “Temos agora grande possibilidade aqui, para podermos atacar aquela que é a mais cruel das desigualdades, a de oportunidades. Então podemos trazer os cursos de capacitação da Escola de Ouro e tantos outros, dando, portanto, oportunidade para as pessoas da região, atacando a raiz do problema da vulnerabilidade social”, disse o prefeito, que recebeu pedidos da população para cursos de corte e costura e cabeleireiro.