Reajuste vira novela em São Bernardo

Da Redação



01/07/2023 | 12:01



Prefeitura e Sindserv-SBC (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos de São Bernardo) vão para o quarto mês de impasse na negociação pelo reajuste dos servidores municipais. Sem aceitar os 7% propostos pela gestão de Orlando Morando (PSDB) e aprovados pela Câmara, o sindicato informou que o governo tucano pediu uma terceira reunião da mesa de negociação, que deve acontecer até o dia 20 de julho. Dada a média dos reajustes feitos nas outras cidades do Grande ABC, que foi de aproximadamente 7%, é improvável que o Sindserv-SBC consiga a correção pedida desde abril, que é de 17,4%. No entanto, a categoria está otimista para uma nova proposta do Executivo.

Bastidores

Entrou na roda

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), reservou espaço na agenda para marcar presença na festa junina do CMEC (Centro Municipal de Esporte e Cultura) Parque das Américas, na companhia do presidente da Câmara, Geovane Corrêa (PT). O chefe do Executivo não se limitou a ver as evoluções da tradicional quadrilha e, mesmo sem estar vestido a caráter, entrou na roda e dançou. “A festa foi repleta de diversão, comidas deliciosas e muita dança. Parabéns à equipe organizadora pelo evento maravilhoso”, disse.