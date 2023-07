Bruno Tabata é suspenso pela Conmebol por quatro meses por suposto ato racista

01/07/2023 | 11:53



Bruno Tabata foi suspenso na sexta-feira por quatro meses pela Conmebol. Em julgamento feito pelo Tribunal Disciplinar da entidade, o jogador do Palmeiras foi punido por suposto ato racista na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O clube paulista vai recorrer da decisão.

A denúncia foi feita com base em um momento que aconteceu durante a partida entre as equipes pela Libertadores, no dia 24 de maio. Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, torcedores do time paraguaio filmam os atletas do Palmeiras durante aquecimento e é possível ouvir a palavra "mono", que é "macaco" em espanhol, ser dita.

"De forma completamente equivocada, fui denunciado pela equipe do Cerro Porteño pela prática de gestos racistas a torcida do clube paraguaio na nossa partida da Libertadores fora de casa, atos que não cometi de maneira alguma", disse Tabata, em vídeo usado pela defesa do atleta.

"O que aconteceu na realidade foi que eu ouvi a torcida gritando 'mono' e 'macaco' para nós, jogadores, que estávamos em campo perto da arquibancada norte. Não falamos espanhol e não entendemos o que estava acontecendo. Tanto é que o Endrick fala comigo e pergunta o que estavam gritando. Quando a gente entendeu, eu devolvi a pergunta e quis entender se era isso mesmo, se estavam chamando a gente de 'macaco'. Eu estava expondo o racismo que estava acontecendo da parte da sua torcida, porque são eles os responsáveis, não nós," adicionou o meia.

Por causa da decisão do tribunal da entidade oficializada na sexta-feira, Bruno Tabata está impedido de atuar em qualquer partida que a Conmebol seja a organizadora pelos próximos quatro meses. Desta forma, o atleta está fora das partidas da Libertadores na fase eliminatória até que seja julgado qualquer tipo de recurso apresentado pelo Palmeiras.

O time paulista terminou a primeira fase da competição continental com a melhor campanha entre os 16 classificados e aguarda o sorteio para a definição do adversário das oitavas de final e de todo o chaveamento da competição que acontecerá na próxima semana.