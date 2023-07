Palavra do Leitor - 1° de julho de 2023

Da Redação



Skate

‘Santo André terá nova pista de skate em praça no Valparaíso’ (Setecidades, dia 29). Excelente iniciativa! É gratificante ver o reconhecimento e atendimento aos pedidos dos esportistas locais. Parabenizo todos os envolvidos nesse projeto e agradeço pelo investimento no desenvolvimento esportivo e na promoção de atividades saudáveis.

Alex Manente - Deputado federal

Indústria automotiva

‘Pátio lotado leva Volks a parar fábrica por 10 dias’ (Primeira Página, dia 28). Pois querem vender Nivus por R$ 135 mil? Vão ficar parados dois anos, não só dez dias.

Nelson Hanna - Santo André

Emprego

Gostaria de enaltecer o artigo ‘A bolha do emprego no Brasil’ (Opinião, dia 26), de autoria do Dr. Eduardo Gibello Pastore. É inegável que o arcabouço jurídico trabalhista pátrio, além de extremamente oneroso, manifesta-se como um gargalo do subdesenvolvimento, do corporativismo, do paternalismo e do cartorialismo nacional. Urge que mudemos esse conceito da relação capital/trabalho objetivando um único ideal: o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar social.

Adauto Campanella - São Caetano

Economia

Ao ler o noticiário negativo econômico da quinta-feira, que fala das desastradas perdas de produtividade do País, queda de emprego na indústria de transformação e baixo nível de empregos criados com carteira assinada no mês de maio, lembrei da letra do belo samba Canto de Ossanha, gravado pela já falecida e extraordinária cantora Elis Regina. O trecho da canção que diz “vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, não vou” cabe muito bem para o que há décadas ocorre no Brasil, como o medíocre crescimento econômico e a penúria social. Esta Nação não vai de lugar para lugar nenhum. Exemplos: a divulgação do IBGE que mostrou que, de 2012 a 2021, a indústria de transformação perdeu 758,6 mil trabalhadores, e, que ainda mantém pífia média salarial como em 2021, de três salários mínimos. Relatório divulgado pelo IMD (Instituto for Management Development) indica que o Brasil, entre 64 países, está na 61º posição no ranking de produtividade, ou somente na frente de Mongólia, Nova Zelândia e Venezuela. Já no campo da criação de empregos com carteira assinada, a pesquisa do Caged demonstra que no mês de maio último foram criadas 155,3 mil novas vagas (Economia, dia 30). Porém, 44% menor que os 277.7 mil criados no mesmo período de 2022. Ora, há tempos que o nosso País, infelizmente, cria expectativas de que agora vai, mas não vai mesmo... Por quê? Fácil de responder. Esse retrocesso reflete ação de governos e políticos retrógrados, lenientes com a corrupção, e que legislam em causa própria, vivem ao gozo de benefícios ou penduricalhos excrescentes. E a baixa produtividade, na qual empresas tupiniquins precisam de quatro trabalhadores para fazer o mesmo que um americano faz, é fruto do desprezo pela melhora do nível da educação formal dos nossos filhos. E também da vergonha de que quase 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem saneamento básico, e até sem serviços de água encanada em seus lares. Ou seja, nosso sonho de fazer parte do primeiro mundo realmente foi pelo ralo.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Terminal Tietê

A EMTU e a empresa de transporte Next jogam contra a população usuária do transporte público. Conseguem prestar desserviço ao usuário de transporte intermunicipal de São Bernardo com destino ao Terminal Tietê. A exemplo das linhas com destino ao Terminal Tietê, quando havia parada para embarque e desembarque para transferência de embarque ao Metrô Sacomã, essa parada não é mais permitida; foi transferida a mais ou menos 500 metros distante da estação do Metrô.

Gercio Vidal - São Bernardo