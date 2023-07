Ode à regionalidade

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023 | 11:35



A regionalidade permeou a entrevista coletiva que a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) concedeu na quinta-feira por ocasião de seus 100 primeiros dias de trabalho na Assembleia Legislativa. Nota-se que a parlamentar possui a noção exata da importância do trabalho unificado da bancada eleita pelo Grande ABC para a conquista das demandas das sete cidades. Em tempos de individualismo e personalismo exacerbados, trata-se de sinalização otimista. Até porque a região possui demandas complexas – e históricas, como a chegada de ramal do Metrô – que necessitam do aparato da administração estadual para, finalmente, deixarem o terreno dos desejos e se transformarem em realidade.

Existem inúmeras demandas comuns às sete cidades que seriam solucionadas se os deputados conseguissem despertar o interesse do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o dono da chave do cofre do Executivo mais rico do Brasil – depois da União. A implantação da Linha 20-Rosa do Metrô é apenas a mais vistosa delas. Há projetos também nas áreas da mobilidade urbana, transporte, habitação, saneamento básico, combate às enchentes e assistência social, entre outros. Levar os anseios da coletividade do Grande ABC para o debate nas tribunas do Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo, é o caminho mais curto para que ecoem no Palácio dos Bandeirantes, a sede do Executivo.

Ana Carolina tem dialogado com colegas que defendem a mesma visão – na entrevista, publicada na edição de ontem do Diário, ela citou nominalmente Luiz Fernando Teixeira (PT), Thiago Auricchio (PL) e Atila Jacomussi (Solidariedade). A bancada do Grande ABC tem ainda Carla Morando (PSDB), Ediane Maria (Psol), Teonílio Barba (PT) e Rômulo Fernandes (PT). Se trabalharem juntos, conforme verbalizou a parlamentar do Cidadania, serão muito maiores as chances de o Grande ABC conquistar as obras que precisa para garantir mais qualidade de vida para os seus quase 3 milhões de moradores. É certamente o que o eleitor idealizou em outubro passado ao depositar suas intenções nas urnas.