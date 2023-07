Estudantes do Arbos representam região na Europa

Da Redação



01/07/2023 | 11:26



Neste sábado (1º), 23 jovens do Grande ABC embarcam para uma experiência única em solo europeu. Estudantes que formam as equipes sub-15 feminina e masculina de handebol do Colégio Arbos seguem ao Velho Continente para a disputa de duas competições: a Partille Cup, entre 3 e 8 de julho, em Gotemburgo, na Suécia, e a Dronninglund Cup, de 9 a 14 de julho, em Dronninglund, na Dinamarca

A equipe é formada por estudantes entre 12 e 16 anos das três unidades do Colégio ARBOS (Santo André, São Bernardo e São Caetano). A delegação é composta por 27 pessoas: 23 atletas, a treinadora da equipe feminina Flávia Costa Gomes, o treinador do time masculino Vladimir Pereira Ribeiro, o coordenador técnico Eduardo Ramalho da Cunha e o chefe de delegação Adriano Buragas.

A viagem tem um objetivo esportivo para ambas as competições, mas o real propósito – que tem a ver com a formação e o desenvolvimento de valores – vai muito além disso, como explica o técnico Vladimir Ribeiro.

“Sempre mostro para meus alunos/atletas que não será um resultado ruim, a colocação em um campeonato ou a cor de uma medalha que vai mostrar ou definir a verdadeira força e união da nossa equipe. O esporte é uma poderosa ferramenta de educação para crianças e adolescentes, sendo capaz de transmitir diversos valores que são fundamentais para a formação de um indivíduo e cidadão responsável”, frisa.