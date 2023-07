Ramalhão encara Resende no Rio para consolidar G-4

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023 | 11:12



O Santo André encara logo mais, às 15 horas, o Resende FC em solo fluminense. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, será realiada no Estádio do Trabalhador. Caso vença, o Ramalhão encaminhará bem a classificação para a segunda fase da competição. Faltanto quatro rodadas para o fim da primeira fase, a equipe do Grande ABC tem 15 pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo 6, quatro a mais que o quinto colocado Vitória-ES. Depois dessa partida, o Ramalhão ainda terá a oportundiade de consolidar a classificação em duas ocasiões dentro de seus domínios, contra o Nova Iguaçu (8) e o Democrata (22). encarando mais uma partida fora contra o Vitória, no Espírito Santo (15).

RECORDAÇÃO

Ontem (30) fez 19 anos que o Ramalhão conquistou a Copa do Brasil, o maior títuto do clube em 55 anos de história. No dia 30 de junho de 2004, em uma Maracanã lotado com mais de 70 mil pessoas, o Santo André superou o amplo favoritismo do Flamengo vencendo a partida por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sandro Gaúcho e Elvis aos sete e aos 22 minutos do segundo tempo.

O resultado foi muito surpreendente tendo em vista que o jogo de ida, disputado no antigo Palestra Itália, terminou com um empate em 2 a 2. Era difícil acreditar que os cariocas, com toda a força e atmosfera de seus domínios, perderia aquele título. Mas o que se viu no jogo de volta foi um Santo André tranquilo em campo, consciente e bem postado taticmente. O Flamengo pouco ameaçou a meta do Ramalhão, que acabou vencendo com maestria a competição. O time do técnico pércles Chamusca tinha: Julio Cesar, Dedimar, Alex, Gabriel, Nilsinho, Dirceu, Ramalho, Elvis, Romerito, Osmar e Sandro Gaúcho.