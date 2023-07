Grupo Ossel investe R$ 1,5 mi em clínica para crianças atípicas

Da Redação



01/07/2023 | 10:57



O Grupo Ossel inaugurou ontem, em Santo André, a clínica Aba Vili Reabilitação, destinado ao atendimento especializado em T21 (Síndrome de Down), além de autismo, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Trastorno Desafiador Opositivo), deficiência intelectual e demais síndromes, para crianças e adolescentes.

O grupo investiu R$ 1,5 milhão no empreendimento de saúde, que irá gerar 40 empregos. No local serão oferecidos tratamentos em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia e psicologia. Também haverá PET Terapia, gameterapia e musicoterapia.

A frente do projeto está o casal Cesar e Rosangela Marchetti. Ele, que preside o grupo Unifor (composto por 16 empresas distintas, entre elas, a Ossel Assistência), conta que a ideia de montar a clínica para atendimentos surgiu diante do convívio com colaboradores que possuem filhos com necessidades especiais.

Um deles é Felipe Vilimek, que trabalha há 18 anos no grupo e é pai de Gabriel, de 7 anos. Ele adotou duas crianças, uma delas com autismo e síndrome de Down. “Nós adotamos filhos gêmeos, um atípico e outro não. Entramos neste mundo de crianças atípicas e sentimos na pele a troca constante de terapeutas, a quebra de vínculo e a falta de evolução da criança. E isso se reflete dentro de casa e na sociedade”, explica Vilimek.

“A gente se emocionou só com o fato de ele ter adotado as crianças”, conta Cesar Marchetti.