Letícia Spiller comemora aniversário de 50 anos de idade

01/07/2023 | 10:11



Letícia Spiller parece que estava com a agenda bem movimentada para comemorar o seus aniversário que aconteceu no dia 19 de junho. Pois é, a artista conseguiu parar para apagar as velas apenas na última sexta-feira, dia 30.

Comemorando os seus 50 anos de idade, Letícia Spiller mostrou que tem uma pele de dar inveja e uma animação de uma garota. Ao lado de amigos e familiares, a artista marcou a data fazendo um bolinho em um restaurante no Rio de Janeiro.

E claro, tudo foi compartilhado no Instagram! Spiller estava completamente animada na hora de cantar parabéns e para a ocasião decidiu colocar para jogo um conjuntinho laranja belíssimo acompanhado de uma flor no cabelo.