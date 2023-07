Após receber várias críticas, Neymar Jr. decide parar de seguir irmã de Bruna Biancardi

01/07/2023 | 10:11



Como você vem acompanhando, Neymar Jr. é um verdadeiro imã para confusões e polêmicas, e durante a passagem do jogador de futebol pelo Brasil não está sendo diferente - até porque toda semana tem algo novo relacionado ao nome dele.

A mais nova polêmica é que Bianca Biancardi, irmã de Bruna e noiva de Neymar, decidiu colocar no ventilador tudo o que pensa sobre o cunhado e postou um enorme texto nas redes sociais apontando algumas críticas para ele.

Até porque, caso você não saiba, a noiva de Neymar Jr. está grávida dele e apareceu nas redes sociais que o astro teria traído a amada na época do Dia dos Namorados. Ele não assumiu a culpa com todas as linhas, mas fez questão de soltar um texto nas redes sociais pedindo perdão para a amada.

Já Bianca, não esquivou e soltou todos os cachorros pra cima do Menino Ney. Após ver a nova polêmica se instalar nas redes sociais, Neymar Jr. mais do que depressa decidiu dar um unfollow na cunhada no Instagram. Fugiu?