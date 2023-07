Após Viih Tube falar sobre mudança no número de manequim, Eliezer faz elogio quente para a amada

01/07/2023 | 10:10



Como você vem acompanhando, Viih Tube fez questão de comentar recentemente em suas redes sociais que acabou saindo no manequim 36 e chegou no 44 por conta do peso que ganhou durante a gestação de Lua.

Mas parece que a influenciadora está bem resolvida com isso e seu marido, Eliezer, também mostrou que nada mudou a forma dele enxergar ela. Tudo porque o ex-BBB fez questão de deixar um elogio quente para Viih Tube em uma página de fofoca nas redes sociais.

Minha mulher continua uma grande gostosa!

Vários fãs chegaram nesta mesma publicação e exaltaram a forma que Eliezer elogiou a mamãe de Lua Di Felice, e claro, reparam neste imenso carinho, admiração, amor, afeto e respeito que existe entre o casalzão.

Viih Tube venceu na vida em todos os aspectos, respondeu um fã.

Enaltecer sua mulher em todas as etapas da vida, é sobre isso, refletiu um outro.

Isso que é homem de verdade. Valoriza a mulher que tem porque infelizmente quando ficamos grávidas, não tem jeito, mudamos radicalmente o corpo e é difícil voltar a ser como antes, falou um terceiro.