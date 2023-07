Região avança em plano de ação da Lei Paulo Gustavo

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023



O setor cultural do Grande ABC deve receber, já neste mês, os valores disponibilizados pela LPG (Lei Paulo Gustavo). Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires já tiveram seu plano de ação analisado e autorizado pelo MinC (Ministério da Cultura). Rio Grande da Serra ainda não finalizou seu cronograma, que constava como em elaboração neste sábado (1°) pela manhã, no painel de dados da Pasta.

Depois que o plano de ação é autorizado, os entes federados precisam assinar o termo de adesão junto ao MinC. Após a assinatura, os recursos são pagos seguindo o calendário de transferências, dividido em quatro lotes. Os Estados e municípios que assinaram o termo com antecedência obtiveram prioridade para receber a verba. No Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá firmaram o acordo e devem receber o montante no terceiro lote, com pagamento até 15 de julho.

O cenário é semelhante ao do Estado de São Paulo, já que a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas firmou o interesse no dia 21 de junho. A pasta estadual irá receber R$ 356 milhões.

Em caso de assinatura do termo de adesão entre 1° e 11 de julho, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem ter os recursos liberados até o fim deste mês, no último lote de pagamento. No total, a região terá R$ 21 milhões disponíveis para uso pelo setor cultural.

O dispositivo foi criado para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil. A Lei homenageia o ator Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da doença em maio de 2021. Para Ricardo Gamba, diretor artístico e dramaturgo andreense, a legislação é “a maior conquista do setor cultural dos últimos tempos”.

“A expectativa do setor cultural é grande, e o diálogo junto aos municípios e ao Estado também. O importante, neste momento, é garantir que o dinheiro chegue também nas mãos dos pequenos empreendedores culturais, e que os editais garantam o que se prevê a lei: descentralizar o fazer cultural, democratizar acesso e ter a presença da diversidade em cada projeto”, afirma Gamba, que também é fundador da Cia Mia Gato, grupo de arte e educação para crianças.

Ele aponta a pandemia como um dos fatores causadores da paralisação do setor cultural, e acredita que o aporte deve aquecer a economia criativa.

Aprovada em março de 2022 pelo Congresso, a LPG foi regulamentada pelo governo federal em maio. Com a ação, são liberados R$ 3,8 bilhões para o setor, sendo R$ 2 bilhões aos estados e R$ 1,8 bilhão aos municípios. Os valores são provenientes do superávit do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e das fontes de recursos do FNC (Fundo Nacional de Cultura).

Os municípios que ainda não enviaram seus planos de ação devem finalizar o documento até 11 de julho. Sem o plano, os recursos não podem ser liberados. O documento deve ser enviado pela plataforma TransfereGov, do governo federal. Até agora, 192 cidades (29,77%) no Estado ainda não realizaram o cadastro.

SÃO CAETANO

Primeira cidade a assinar o termo de adesão na região, em 21 de junho, São Caetano contou com duas consultas públicas, onde foram expostos e discutidos os termos da LPG, prazos, obrigações fiscais dos proponentes e dos entes federativos e ouvidas sugestões da sociedade civil. Uma nova reunião aberta será realizada em 11 de julho (terça-feira), a partir das 19h.

O local do encontro será informado pelos meios digitais da Secretaria de Cultura de São Caetano (site: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br e Instagram @culturasaocaetano).