Conmebol define datas e horários dos playoffs da Sul-Americana; Corinthians joga dias 11 e 18

30/06/2023 | 23:05



A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos dos playoffs - fase que antecede as oitavas de final - da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru nos dias 11 e 18 de julho. O primeiro jogo será na Neo Química Arena e a partida de volta, em Lima. Ambos às 21h30.

O Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores com a terceira melhor campanha entre os terceiros colocados, por isso vai ter pela frente o Universitário, sexto melhor segundo colocado na Sul-Americana.

Outros dois times brasileiros vão participar dos playoffs. O Botafogo vai ter pela frente o Patronato nos dias 12 e 19 de julho, sempre às 19 horas. O primeiro duelo será na Argentina e a decisão da vaga será no Rio.

Já o América-MG vai enfrentar o Colo-Colo, dias 11 e 18 de julho, também às 19 horas, com o jogo de ida em Santiago e o da volta em Belo Horizonte.

Confira os demais confrontos dos playoffs:

Barcelona x Estudiantes: 11 de julho: 21h, em Guayaquil; e 18 de julho: 21h, em La Plata.

Ñublense x Audax Italiano: 13 de julho: 18h, em Concepción; e 20 de julho: 18h, em Santiago

Libertad x Tigre: 13 de julho: 21h, em Assunção; e 20 de julho: 21h, em local a ser definido.

Sporting Cristal x Emelec: 12 de julho: 19h, em Lima; e 19 de julho: 19h, em Guayaquil.

Independiente Medellín x San Lorenzo: 12 de julho: 21h, em Medellín; e 19 de julho: 19h, em Buenos Aires.