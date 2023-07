Filipe Toledo torce o joelho e vai parar no hospital, mas lidera Circuito Mundial de Surfe

30/06/2023 | 20:28



Depois de diversos dias sem competição, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, em Saquarema, voltou nesta sexta-feira com um grande susto. Líder geral após a eliminação precoce do americano Griffin Colapinto, Filipe Toledo, o Filipinho, saiu do mar em Itaúna - já ganhou quatro vezes a etapa do Rio - carregado após ser derrotado pelo compatriota Jadson André nas oitavas de final.

A 5ª bateria das oitavas de final estava bastante disputada quando Filipinho foi para o tudo ou nada na última onda. Ele tentou um aéreo e no fim da manobra acabou torcendo o joelho. O surfista teve dificuldades para sair do mar e acabou amparado antes de ser encaminhado a um hospital próximo.

Em suas redes sociais, o surfista tranquilizou o público dizendo que exames não detectaram uma lesão mais grave e ele deve continuar disputando as próximas etapas. A manobra arriscada acabou não sendo suficiente para superar os 11,07 de Jadson André. Filipinho caiu com 10,40 e ainda terá de tomar cuidados extras com o joelho.

Outros nomes de peso do País também caíram nas oitavas de final. Italo Ferreira perdeu do americano Barron Mamiya por 11,14 a 7,26, enquanto João Chianca, o Chumbinho, travou bela batalha com o compatriota Samuel Pupo, mas acabou superado por 10,20 a 9,27.

Jadson André e Samuel Pupo terá a companhia de Yago Dora nas quartas de final agendadas para este sábado. Único a não ter um embate local nas oitavas, Dora não deu chances para o australiano Liam O'Brien, avançando com fáceis 12,67 contra 7,43.

Os outros cinco classificados para as quartas de final são os americanos John John Florence, Barron Mamiya, algoz de Italo Ferreira, os australianos Ethan Ewing e Ryan Callinan, e o italiano Leonardo Fioravante.