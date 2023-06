Fitch reafirma rating 'BB+' da Colômbia, com perspectiva estável

30/06/2023 | 18:03



A Fitch reafirmou o rating 'BB+' da Colômbia e manteve a perspectiva estável para sua nota de crédito, nesta sexta-feira. Em comunicado, mais uma vez a agência de classificação de risco afirma que os ratings adotados refletem o "histórico de estabilidade macroeconômica e financeira do país, sustentado por um banco central independente com um regime de metas de inflação e uma moeda flutuante livre".

Para a Fitch, o sucesso inicial do presidente Gustavo Petro em construir uma coalizão no Congresso depois que ele assumiu o cargo em agosto de 2022 e aprovou uma grande reforma tributária encontrou obstáculos em meados de 2023. Sua proposta de reforma da saúde dividiu sua coalizão e resultou em seu colapso, avalia. Como resultado, a capacidade política do Petro para aprovar as reformas da saúde, da previdência e trabalhista tornou-se mais incerta.

A Fitch prevê crescimento de 1,5% no Produto Interno Bruto (PIB) colombiano em 2023 e 1,2% em 2023, à medida que o país lida com um aperto monetário. Já a inflação deve estar em 9% e 5%, ao fim deste e do próximo ano, respectivamente.