1964. Uma campanha nacional. Que lembrou 1932. Todos colaboraram. E lembranças ficaram...

Rotary e Lions encabeçaram, no Grande ABC, a campanha “Dê ouro para o bem do Brasil”, numa iniciativa dos Diários e Emissoras Associadas - conglomerado jornalístico liderado por Assis Chateaubriand (o Chatô). Objetivo: enfrentar a carestia – expressão mais comum do que inflação, à época.

Em troca da oferta de alianças, colares, brincos, pulseiras, o doador recebia uma aliança de metal.

Dulcora, fábrica de dropes e chocolate de São Bernardo, ajudou na campanha. Modifica a cor da embalagem de seu principal produto, o drope Dulcora, que de multicolorido passa a ter unicamente a cor ouro, conforme artigo do jornalista Geraldo Nunes.

DUAS CAMPANHAS

Em 1932, por ocasião da Revolução Constitucionalista, São Paulo fez a campanha “Dê ouro para o bem de São Paulo”.

Em 1964, com título semelhante, foi às ruas a campanha “De ouro para o bem do Brasil”.

É desta segunda campanha que fala, em crônica saborosa, o nosso colaborador, Vanderlei Retondo.

O ônibus do ouro

Texto: Vanderlei Antonio Retondo

Corto meu cabelo há mais de 55 anos com o mesmo barbeiro, Oswaldinho Guazzelli. Entre uma tesourada e outra, nossa conversa gira em torno do passado na cidade.

Festas no Ocara, cuja sede ficava na Oliveira Lima, bailes no Clube de Xadrez, onde hoje se ergue um edifício de alto padrão, etc.

Até que o Oswaldinho perguntou se eu me lembrava do ônibus do ouro.

Naquele momento parece que viajei no tempo e fui transportado para o ano de 1964 quando numa manhã ensolarada, ao passar pela Praça Embaixador Pedro de Toledo, popularmente conhecido como Largo da Estátua, me deparei com um ônibus estacionado na praça com faixas onde se lia: “Ouro para o bem do Brasil”.

Eu não tinha a menor ideia do que aquilo significava, sabia apenas que havia acontecido algo grave no país, apenas isso.

Fiquei sabendo, tempos depois, que a campanha “Ouro para o bem do Brasil” foi uma iniciativa dos “Diários Associados” com o objetivo de ajudar o país a arcar com sua dívida externa.

Curiosidade infantil à tona, lá fui eu para dentro do ônibus saber o que era aquilo, deixando meus únicos cruzeiros em troca de uma aliança com os dizeres: “Dei ouro para o bem do Brasil – 1964”.

Procurei nas gavetas da bagunça em minha casa, mas infelizmente o pequeno objeto se perdeu com o tempo, ficando apenas em minhas lembranças.

LÁ VAI O OURO... - Caminhões Scania são carregados e depois puxam o cortejo pela Via Anchieta: levam o ouro e o dinheiro arrecadados, em direção ao Porto de Santos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 3 de julho de 1993 – ano 36, edição 8429

MANCHETE – PC Farias negocia apresentação à Justiça na segunda-feira (5-7-1993).

Mulher do empresário diz que ele ficou sabendo do pedido de prisão horas antes da decisão de se entregar.

BILLINGS – Secretário Edis Milaré (Meio Ambiente do Estado) afirma que represa receberá esgoto até outubro (de 1993).

SANTO ANDRÉ – Prefeitura estuda transformar a área verde da praça cívica do Paço Municipal em sambódromo.

EM 3 DE JULHO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): alguns distintos moços desta localidade deram, no dia 23 (de junho de 1903), um suntuoso baile, comemorativo ao dia de São João.

Tocou uma orquestra vinda da capital e regida pelo maestro Manuel Ferreira, o qual nos deixou presos das maiores simpatias pelo bem que todos se desempenharam de sua missão.

Recomeçaram dia 1º (de julho de 1903) os trabalhos escolares nas escolas modelo, grupos escolares e escolas isoladas do Estado de São Paulo: era o fim das férias de inverno

Bari, 30. Em greve os empregados das fábricas de sabão.

1978 – Câmara de Santo André aprova plano do Executivo para implantação de conjunto habitacional com 14 mil unidades residenciais no Jardim Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da estância Águas da Prata. Elevada a município em 3 de julho de 1935, quando se separa de São João da Boa Vista.

Em Minas Gerais, aniversariam Montes Claros, Três Pontas e Ubá.

Também aniversariam em 3 de julho: Brasiléia (Acre) e Cocalzinho de Goiás.

HOJE

Dia dos Incrédulos. Lembra São Tomé, a quem foi atribuída a frase “Só acredito vendo”, ao duvidar da ressurreição de Cristo.

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Dia do Ministério da Justiça, recordando a data da sua criação: 3 de julho de 1822.

São Tomé

3 de julho

Israelita. Um dos 12 apóstolos de Jesus.

