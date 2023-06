Bolsonaro inelegível confirma 'fé na democracia', diz Moraes

30/06/2023 | 17:35



Responsável por fechar o placar de 5 a 2 no julgamento que declarou Jair Bolsonaro inelegível até 2030, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta sexta-feira, 30, que a resposta da Corte sobre os ataques do ex-chefe do Executivo às urnas confirma a fé na democracia ao invés do viés autoritário extremista.

"A resposta que o TSE dará, tenho absoluta certeza que confirmará a fé no Estado de Direito, e nosso grau, enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo renascido a partir da chama dos discursos de ódio e antidemocrático, que propagam infame desinformação produzida e divulgada por verdadeiras milícias digitais em todo mundo", frisou.

Segundo o magistrado, o ex-presidente foi responsável por um encadeamento de mentiras e notícias fraudulentas sobre o sistema eleitoral, em reunião com produção cinematográfica, para imediatamente, em tempo real, as redes sociais bombardearem eleitores com a desinformação no sentido de angariar mais votos, mais eleitores, com discurso absolutamente mentiroso e radical.

O presidente do TSE frisou que não há nada de liberdade de expressão em um presidente mentirosamente dizer que há fraude nas eleições. Ressaltou que Bolsonaro tentou instigar seu eleitorado contra o sistema eleitoral e contra as urnas. Alexandre disse ainda que, lamentavelmente, não houve nenhuma alteração no procedimento de Bolsonaro, mesmo com os alertas da Justiça Eleitoral. "Gravidade ímpar um presidente da República se usar desses mecanismos", ressaltou.

Alexandre destacou ainda que a decisão do TSE sobre Bolsonaro consiste em importante reafirmação, para eleições futuras, dos parâmetros da corte sobre a disseminação de desinformação sobre as urnas eletrônicas - para que pré-candidatos e candidatos não se utilizem de seus cargo públicos para disseminar noticias fraudulentas sobre o sistema eleitoral. "O TSE não se preocupa com candidato ou ideologia, mas sim com a proteção da lisura das eleições e a isonomia entre os candidatos", destacou.

O ministro ainda frisou que a Corte eleitoral não está inovando no julgamento, mas reiterando seu posicionamento, em especial o firmado no caso Francischini. Segundo o ministro, à época, se reforçou a proteção à democracia, a proteção e defesa de eleições livres, com a confirmação da essencialidade das instituições.

"A Justiça Eleitoral avisou a todos os candidatos que não admitiria extremismo criminoso e atentatório aos poderes, noticias fraudulentas, desinformação a titulo de tentar enganar eleitores sobre fraudes no sistema eleitoral. Isso ficou pacificado e com alerta para se evitar exatamente o que estamos fazendo hoje. Que o descumprimento gerasse a inelegibilidade daqueles que insistissem em praticar os ilícitos eleitorais", frisou.

Nessa linha, Alexandre destacou que nenhum candidato poderia alegar desconhecimento sobre o posicionamento do TSE acerca das principais premissas que deveriam ser observadas para as eleições de 2022. "Nenhum candidato, principalmente o investigado (Bolsonaro), ninguém poderia alegar surpresa, porque já estava definido o que seria abuso dos meios de comunicação e o que seria abuso de poder politico. Usar o cargo para falsamente, de forma mentirosa, acusar de fraude o sistema eleitoral"