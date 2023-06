Presidente da Conselho Europeu destaca união com Ucrânia e defende reciprocidade com China

30/06/2023 | 17:30



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta sexta-feira, 30, após reunião do grupo, que a União Europeia (UE) está unida com a Ucrânia em relação à guerra com a Rússia. "Vemos o contraste gritante entre uma posição muito unida da União Europeia com, tendo em conta os desenvolvimentos desse fim de semana, fraturas, divisões e fragilidades na Rússia", declarou Michel em coletiva de imprensa.

Ele destacou também que vários Estados-membros da UE salientaram a importância de acompanhar de perto a Bielorrússia, após o país ter participado da resolução do conflito da Rússia com o Grupo Wagner.

Michel também defendeu que é preciso reequilibrar as relações econômicas da UE com a China, tendo a reciprocidade como princípio fundamental.

"Precisamos abordar nossas vulnerabilidades críticas e garantir que defendemos nossos interesses em relação às cadeias de suprimentos, por exemplo", afirmou o dirigente.