Metalúrgicos preparam festa em Santo André. Um sindicato a caminho dos 90 anos. Já pensando no centenário. E lembrando líderes históricos.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/07/2023 | 07:45



Contagem regressiva: o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, abrangendo toda a região, recebeu sua carta de funcionamento em 23 de setembro de 1933. Faltam menos de três meses para chegar ao seu 90º aniversário.

Em entrevista ao programa “Memória na TV”, Martinha fala de história e memória, relembra nomes como o de Marcos Andreotti, revive a fase áurea dos anos 80 e projeta o futuro da classe trabalhadora: é preciso se preparar para as novas tecnologias.

Segue o seu relato, em síntese:

Marcos Andreotti, companheiro combativo. Ele faleceu sem ter uma casa para morar. Sorteado para ter uma casa na Vila Guiomar, abriu mão em favor de outros trabalhadores.

Andreotti foi a inspiração para todos nós de como deve ser um presidente de sindicato.

Entre 7 de abril de 1980 e 7 de abril de 1982 o Sindicato ficou na mão do Ministério do Trabalho. Foi uma luta ferrenha tirar os interventores. Ganhou uma chapa liderada por Benedito Marcilio, José Cicote e Philadelpho Braz.

O contato com sindicatos europeus foi importante. Até então a nossa luta era pelo salário. Eles diziam que era preciso se preparar para a tecnologia que viria.

Benedito Marcilio, outro ex-presidente, seria eleito deputado federal, formando numa bancada que só tinha ele e Aurelio Perez, de São Paulo, como trabalhadores.

No passado, a importância do ferreiro, modelando as peças. Vieram os ferramenteiros. As fábricas viviam sujas, poluídas. Hoje as linhas de montagem mais se parecem com escritórios de tão limpas e organizadas.

Nossa base chegou a ter 65 mil metalúrgicos. Hoje são 12 mil. No passado, a Cofap sozinha empregava 12 mil trabalhadores.

A grande luta na década de 80 foi pela diminuição no número de horas do trabalho. A Constituição de 88 garantiu as 44 horas semanais.

Outra luta foi em defesa da saúde do trabalhador, que melhorou bastante.

Terminadas as eleições deste ano, o sindicato prepara um calendário voltado à celebração dos seus 90 anos em setembro.

NO AR

A íntegra da entrevista de Cícero Martinha está no DGABC-TV. Acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito do logo OO – Banco de Dados

MONUMENTO AO TRABALHADOR. Obra de Tomie Ohtake. Inaugurado em 2003 por ocasião dos 80 anos do Sindicato

HOJE. Redação do DGABC TV, 23 de junho de 2023. Cícero Martinha: não podemos esquecer as lideranças que criaram este sindicato...

Crédito da foto 2 – Acervo: Aurora Hernandes Mazzo (em memória)

ONTEM. Praça da República, 13 de março de 1945. Entre as lideranças citadas por Martinha, a presença eterna de Armando Mazzo, Euclides Savietto, Alberto Zamignani e Rolando Frati

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 2 de julho de 1993 – ano 36, edição 8428

MANCHETE – Polícia Federal pede dicas para encontrar PC Farias. Empresário continuava foragido.

MEIO AMBIENTE – Santos não quer dejeto na Billings. Câmara Municipal aprovava o envio de petição ao Ministério Público denunciando o governo do Estado por voltar a jogar esgoto na Billings, em atendimento a pedido das indústrias de Cubatão.

CULTURA & LAZER – Livrespaço, de Santo André, festejava dez anos de poesia.

EM 2 DE JULHO DE...

1863 – Iniciadas as obras da Estrada de Ferro São Paulo Railway, cortando o Grande ABC.

1888 – Vicenzo Zincaglia nasce na Itália. Muda-se para os Estados Unidos. Vem para São Bernardo, tornando-se o “Vicente Americano”, pai da Rita Zincaglia, nascida em Chicago e a Secretária Eterna da cidade.

1913 - Nascimento da professora Sylvia Esquivel, que lecionou em Diadema, esposa do primeiro prefeito da cidade, Evandro Esquivel, também professor.

1923 - Abertas as vendas de terrenos do primeiro loteamento urbano de Mauá, Vila Bocaina.

1973 – Nevoeiro cobria o Grande ABC.

1978 – Chico Anísio estrava coluna no Diário.

2003 – Oswaldo Lavrado envia a seguinte colaboração à Memória: Moform Indústria e Comércio de Móveis abria vagas de empregos.

Fundada no início dos anos 70, situava-se à Alameda Araguaia, 545, bairro Santa Maria, em São Caetano.

Proprietário: Abraham Grimberg.

Gerentes: Walter Portella (Financeiro), Venício de Freitas (jurídico), Angelo de Phillipi e Américo Teixeira (produção); Nairo Ferreira de Souza (assistência técnica) e Oswaldo Lavrado (compras).

“A empresa, a época, era uma das mais modernas e bem equipadas do ramo de móveis - dormitório e cozinha - do Brasil”, informava o hoje saudoso jornalista Lavrado.

HOJE

Dia da Independência da Bahia

Dia do Bombeiro Brasileiro

Dia do Hospital

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 2 de julho: Alagoinhas e Macajuba (BA), Amaturá (AM), Curral Velho (PB) e Santa Isabel do Ivaí (PR).

São Bernardino Realino

2 de julho

Italiano. Padroeiro da cidade em que nasceu (Capri, em 1530) e em que morreu (Lecce, 1616)

Fonte e ilustração – Igreja dos Capuchinhos