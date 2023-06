Médicos afirmam que Madonna parecia desgastada antes de ir para o hospital

30/06/2023 | 17:10



Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Madonna foi levada às pressas para o hospital depois de ter sido encontrada caída no chão de seu apartamento em Nova York no dia 24 de junho. Segundo informações do Page Six, a cantora chegou a precisar ser intubada por conta da saúde fragilizada. Ela estava se preparando para dar início a uma turnê mundial no dia 15 de julho, na cidade de Vancouver, no Canadá.

Apesar de ter recebido alta hospitalar, Madonna ainda estaria enfrentando uma fase difícil. Segundo alguns médicos consultados pelo Daily Mail UK, os profissionais da saúde afirmaram que a cantora parecia desgastada, magra e exausta, dias antes de ir para o hospital. Não está claro o que foi que causou a doença, mas especialistas disseram que a preparação intensa para a turnê e os treinos cansativos podem tê-la deixado mais suscetível a infecções normalmente inofensivas.

Em uma foto postada no Instagram da artista poucos dias antes de sua internação com a legenda a calma antes da tempestade, ela aparece deitada no chão vestindo um macacão preto e meia arrastão. Os médicos afirmaram que ela parecia exausta e magra.

Sua pele também parece pálida, o que pode ser um sinal de exaustão, disse o Dr. Stuart Fischer, que tem mais de 40 anos de experiência médica.