Maraisa posta primeiro clique ao lado do namorado, Fernando Mocó

30/06/2023 | 17:10



Maraisa, da dupla com Maiara, encheu as suas redes sociais de amor ao compartilhar o primeiro registro ao lado do seu namorado, o empresário Fernando Mocó.

Em sua conta oficial do Twitter, a sertaneja surgiu abraçadinha com o amado e mandando um beijo para o registro. Claro que o clique nem precisou de legenda para dar o que falar entre os fãs.

Nos comentários foi possível ver diversos elogios ao casal, como lindos, meu Deus e maravilhosos.

E não é apenas Maraisa que está curtindo a vida amorosa, Maiara também assumiu o relacionamento com o cantor Matheus Gabriel.