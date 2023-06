Menino Guilherme deixa coma após 16 dias e visita jogadores do Vasco no CT

30/06/2023 | 16:42



Após mais de duas semanas em coma, Guilherme, de oito anos, teve mais um presente nessa semana ao deixar o hospital que estava internado no Rio. Vascaíno, ele viralizou nas redes sociais do clube ao lado de Gabriel Pec e teve seu nome lembrado durante o confronto com o Cuiabá na segunda-feira, pelo Brasileirão. Nesta sexta-feira, o Vasco divulgou imagens da sua visita ao centro de treinamento do clube e encontro com os jogadores do elenco.

Em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, o menino Gui, como ficou conhecido na última semana, esteve presente na sessão de treinos da equipe. Além disso, ele conversou com os jogadores e ganhou um presente de Pedro Raul, camisa 9 e centroavante da equipe: uma chuteira autografada.

Guilherme saiu de Itaguaí, cidade em que mora com a família, acompanhado dos pais para visitar as dependências do clube. Na última semana, ele já havia recebido visitas de Gabriel Pec e Figueiredo no hospital em que estava internado, além de uma camisa do time de presente. Na segunda-feira, o Vasco divulgou um vídeo no qual o menino lia a escalação do técnico interino William Batista de Almeida para a partida.

Guilherme tem epidermólise bolhosa, uma doença hereditária que provoca a formação de bolhas ao longo da pele. Elas surgem a partir de pequenos traumas, choques ou pancadas. Isso faz com que Gui fique mais suscetível a outras doenças. Quando foi internado, não conseguia respirar e chegou a ter uma pneumonia.

Além disso, ele também ganhou uma nova camisa do clube, das mãos do zagueiro Léo e jogou bola com alguns jogadores. Motivado pela história do garoto, o Vasco volta a campo neste domingo, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o líder da competição às 16 horas.