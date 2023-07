Rolando Boldrin. Gal Gosta. Geraldo Meirelles. Para sempre lembrar...

Ademir Medici

01/07/2023 | 07:45



No dia seguinte à morte de Rolando Boldrin e Gal Costa, Lauro Braz escreveu, sentido, um longo poema.

Na entrevista que concedeu ao DGABC-TV, pedimos a ele que recitasse os versos iniciais daquela obra.

Confiram sua interpretação na entrevista que está no site do Diário. E leiam os versos que ele interpretou:

“Rolando a notícia triste, que Boldrin havia nos deixado. Como ele sempre dizia, foi fora do combinado. No mesmo dia, outra voz de afinação sem igual deixou saudade entre nós, nossa gloriosa GAL”.

“Memória” virou fã de Lauro Braz e ao longo da nossa trajetória, iremos dividindo com o prezado leitor suas composições. Obrigado, Paulinho, por nos apresentar a ele.

NA TV. O saudoso apresentador Geraldo Meirelles (1926-2013) recebe Sumaré e Jaçanã: Record, 1980...

NAS ONDAS DO RÁDIO

Tony Campelo.

O são-paulino...

...que homenageia o Timão.

Texto: Milton Parron

O programa Memória desta semana vai resgatar a música que imperou no final dos turbulentos anos 50 e durante toda a década seguinte.

Para recordar aquele período emblemático, que os conservadores rotulavam de “fase da juventude transviada”, convidamos um dos expoentes da música daquela época, Tony Campello.

Ele e sua irmã Cely Campello dominaram durante alguns anos as paradas musicais emplacando um sucesso atrás do outro.

Tony (Sérgio Beneli Campelo) ganhou seu nome artístico em 1958. Naquele ano gravou um disco de 78 rotações. De um lado, o “estouro” do momento, “Forgive me” (“Perdoa-me”). Do outro lado, uma gravação da irmã Cely, “Hansome Boy”, versão que virou “Belo Rapaz”. Sucesso de vendas e execuções as duas músicas.

No programa, constrangido, são-paulino que é, Tony Campelo, para atender à minha insistência, canta uma música de sua autoria em homenagem ao Corinthians. “Quando compus, não tinha maturidade suficiente para conter ímpetos juvenis inconsequentes”, conta Tony, divertido.

NOTA DA MEMÓRIA – O amigo Parron é corintiano.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Um bate-papo com Tony Campelo. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

A história do cantor americano BJ Mitchell, o que liderou o grupo vocal The Platters.

Nestas férias escolares, o rei Roberto canta “Quando as crianças saírem de férias”.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. A comunidade ítalo-brasileira presente. Músicas, notícias, correspondentes e a simpatia do apresentador.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Bairro Assunção

Convite

Nossa quermesse da Paróquia Nossa Senhora da Assunção estará encerrando nesse final de semana, 1 e 2 de julho, a partir das 18h.

O pároco, padre Paulo Bezerra de Carvalho, convida a todos.

Mário do Carmo de Oliveira

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 1º de julho de 1993 – ano 36, edição 8427

MANCHETE – Governo (do Estado) volta a despejar esgotos na represa Billings.

Estado tentava justificar sua decisão centrado em duas desculpas? Evitar a paralisação das indústrias de Cubatão e recuperar o nível da represa para mais de 33% da sua capacidade.

EDITORIAL – Garantir a Billings. O Grande ABC não pode pagar o preço da falta de planejamento das indústrias de Cubatão.

NOTA DA MEMÓRIA – O Editorial do Diário era publicado com o título de “Opinião”, sempre em defesa da Billings, meio ambiente e demais causas de interesse da população.

SANTO ANDRÉ – O ex-prefeito Celso Daniel vai recorrer junto ao Ministério Público contra a rejeição de suas contas de 1989 pela Câmara Municipal.

CULTURA & LAZER – A Livraria Saraiva inaugura hoje (1-7-1993) a sua primeira loja no Grande ABC: Largo da Estátua, em Santo André.

EM 1º DE JULHO DE...

1938 - Mauá ganha uma nova indústria de louças, a Cerâmica Mauá Ltda, estabelecida à avenida Barão de Mauá.

1973 – Dez alunos do Ginásio Estadual de Rio Grande da Serra iniciam as primeiras tomadas cinematográficas para um filme sob o tema antitóxico.

1978 – Jair Rodrigues apresenta-se na Porteira dos Pampas, em São Bernardo.

HOJE

Dia Internacional do Cooperativismo

Dia Internacional do Reggae

Dia da Vacina BCG, contra Tuberculose

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Assis. Elevado a município em 1917, quando se separa de Campos Novos de Paranapanema.

Em Roraima: Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia, São João da Baliza e São Luiz.

Também aniversariam em 1º de julho: Água Branca e Conceição do Piauí (PI), Guaraciaba (MG) e Iraí (RS).

Preciosíssimo Sangue de Jesus

1º de julho

Junho foi dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e em julho somos motivados a honrar o Seu Precioso Sangue que foi derramado para o perdão de todos os pecados.

Coube ao papa Pio X atribuir o dia 1º de julho como a data fixa dessa celebração.

Fonte e ilustração – Comshalom