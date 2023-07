Obituário - 3 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Francisco Gimenez Sanchez, 92. Natural da Espanha. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Aceleste Beccaria, 87. Natural de Itajobi (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Idylio Pereira Porto, 84. Natural de Ibitinga (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria Izabel Santos Duvilierz, 80. Natural de Redenção da Serra (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Piovesan Barros da Silva, 80. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Zago Neto, 79. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Luperini, 75. Natural de Matão (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcindo Bissoli, 72. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Núbia Maria da Silva, 71. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Sônia Maria Marcone, 59. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia na Vila Rica, em Santo André. Diarista. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edilene Souza Santos, 55. Natural de Baixa Grande (BA). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Angel Canelon Ollarves, 53. Natural da Venezuela. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Taís Fernanda Ferreira dos Santos, 31. Natural de Santa Cecília do Pavão (PR). Residia no Jardim Amanda, em Hortolândia (SP). Autônoma. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério de Hortolândia.

SÃO BERNARDO

Rondina Grotti Tarla, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Vitor de Lourdes Ferreira, 90. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Terezinha de Jesus Viana Ferreira, 87. Natural de Felício dos Santos (MG). Residia no Jardim Ipê 2, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Glória de Paiva Costa, 86. Natural de Tabuleiro (MG). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Municipal do Rio Pomba (MG).

Maria de Lourdes Alves, 86. Natural de Grão Mogol (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Edvaldo dos Santos, 81. Natural de Estância (SE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Yasuyuki Oda, 79. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Parque Pousada da Paz, no Arujá (SP).

Carlos Roberto Pinto da Silva, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Hans Walt, 76. Natural da Suíça. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

João Carlos Gonçalves, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Roberto Carlos Loto, 74. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Campo das Oliveiras.

Francisca Pereira Junqueira, 73. Natural de Palestina (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Vanderlei Delfino da Silva, 72. Natural de Divinópolis (MG). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Vale da Paz, em Diadema.

Aliomar Barreto Santana, 70. Natural de Água Boa (MG). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Josefa Rocha Barbosa Brito, 70. Natural de Coité do Noia (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes da Conceição dos Santos, 70. Natural de Inhambupe (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Valdomiro Alves da Silva, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Eliene Aparecida de Souza, 66. Natural de Anápolis (GO). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Marlene Viana de Oliveira, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Valquíria Jardim da Silva, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Adalberto de Araújo Moreira Alves, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Antônio Carlos Barbosa Pinto, 53. Natural de Ipiaú (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Autônomo. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Guilherme César Battistin, 27. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Caroline Albino da Silva, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joanna Pedroza, 97. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Fragata. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Hermelinda Zamengo Demov, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Railde da Silva Costa, 71. Natural de Rio dos Pires (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Josemar Borges, 65. Natural de Luís Gomes (RN). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Geilza Maria dos Santos, 63. Natural de Anadia (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

José Luís Barbosa, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Zilda da Silva Bellato, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.