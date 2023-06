Manoel Soares deixa Globo; apresentador e Patrícia Poeta viveram constrangimentos no 'Encontro'

30/06/2023 | 15:25



A Rede Globo confirmou nesta sexta-feira, 30, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. A empresa não explicou o motivo da saída. Ela acontece após diversos casos de constrangimento no programa Encontro com Patrícia Poeta e rumores de crise interna.

Cerca de 20 minutos após o anúncio, Soares publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto. Ele afirmou não estar "chateado ou magoado" e disse que este "não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo

"Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai", escreveu na legenda.

"Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida", concluiu.

Em comunicado à imprensa, a Globo informou que Patrícia sairá de férias a partir de segunda-feira, 3. Com isso, Tati Machado e Valeria Almeida apresentarão a atração até o dia 17 de julho.

Já o programa Papo de Segunda, do GNT, do qual Soares também fazia parte, será comandado por João Vicente de Castro a partir da próxima semana.

Veja a nota na íntegra:

"O apresentador Manoel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta da TV Globo e do Papo de Segunda do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa Papo de Segunda do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro."