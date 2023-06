Casa da Barbie em Malibu pode ser alugada no Airbnb

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/06/2023 | 13:55



A Casa da Barbie em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos, está de volta no Airbnb em comemoração ao lançamento do filme da boneca nos cinemas. Agora é a vez de seu namorado, Ken, entrar em ação como anfitrião.

Casa da Barbie no Airbnb

A mansão à beira-mar oferece vistas panorâmicas. Os fãs poderão fazer a reserva do quarto do Ken na DreamHouse em Malibu para duas estadias individuais de uma noite, para até dois hóspedes cada, nos dias 21 e 22 de julho de 2023. Ambas as estadias serão gratuitas, mas só estarão disponíveis para residentes dos Estados Unidos.

Os viajantes que conseguirem reservar a Casa da Barbie poderão:

Conferir o incrível guarda-roupa do Ken para encontrar o melhor visual de praia;

Despertar seu cowboy interior e aprender uma ou duas danças na pista da discoteca ao ar livre, ou performar uma serenata ao pôr do sol com o violão do Ken;

Desafiar outros hóspedes para um “concurso de praia” com muito banho de sol e relaxamento à beira da piscina de borda infinita;

Levar para casa um pedaço do reino Ken, com seu próprio par de patins amarelo e rosa e pranchas de surfe.

A Casa da Barbie ficará disponível para aluguel a partir de 17 de julho, às 14h (no horário de Brasília).