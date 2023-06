Brasil x Chile: Museu do Futebol transmite jogo em telões neste domingo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/06/2023 | 13:55



A Seleção Brasileira de Futebol Feminino faz seu último jogo em solo nacional neste domingo (2), antes de embarcar para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Para esquentar a torcida, o Museu do Futebol transmite o amistoso Brasil x Chile em dois telões: no auditório, gratuitamente, e na Sala Jogo de Corpo, para os visitantes. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com início às 10h30.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Quem assistir à partida de Brasil x Chile no auditório ainda pode conferir a apresentação de futebol freestyle da atleta Letícia Silva dos Santos. Ela é a atual campeã brasileira da modalidade e integrante do canal Manchester City – BRABOS, no YouTube. A apresentação acontece antes e depois do jogo, além de no intervalo, na área externa, como parte da programação Férias no Museu, que promove uma série de atividades gratuitas e livres para o público durante todo o mês de julho.

Para quem quiser aproveitar o jogo para saber mais sobre a história das Copas do Mundo de mulheres, a pedida é visitar a exposição temporária Rainhas de Copas, que apresenta fotos e informações inéditas sobre os mundiais e a participação brasileira em todos eles, desde o Torneio Experimental da China realizado em 1988.

Vale destacar que o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Serviço

Museu do Futebol