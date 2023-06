4 fatos que você precisa saber sobre inteligência artificial

Da Redação, com assessoria

30/06/2023 | 13:55



*Por Thiago Thamiel // Imagina obter ajuda para resolver qualquer problema ou, ainda, ter um orientador disponível 24 horas, todos os dias da semana, para decifrar todas suas dúvidas. Isso tem se tornado cada vez mais real por meio da inteligência artificial. O cenário tem evoluído muito nos últimos meses – em janeiro, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários ativos mensais, tornando-se o aplicativo com o crescimento mais rápido da história, segundo levantamento da empresa financeira UBS. Além dele, atualmente, outras ferramentas estão ganhando força – empresas como Google e Microsoft também já deram largada nesta corrida.

Essa maratona pela liderança em inteligência artificial vem sendo uma revolução silenciosa que tem se estruturado nos últimos anos para chegar nesse “boom” dos dias atuais. Prova disso é que, de acordo com estudo feito pela Kinea Investimentos, esse mercado movimentou US$ 450 bilhões em 2022 – um aumento de 41% em dois anos. E não para por aí. A expectativa é que o investimento em IA chegue a US$ 900 bilhões em 2026.

No entanto, mesmo com esse crescimento exponencial, a tecnologia ainda é um campo com enorme potencial a ser explorado. Muitos benefícios e cuidados ainda estão sendo descobertos pelos especialistas, indicando que ainda tem um certo tempo para que tudo seja totalmente compreendido. Para ajudar no entendimento sobre essas ferramentas que vieram para ficar, separei quatro fatos sobre inteligência artificial.

1. Faça a pergunta certa

Por mais que a inteligência artificial possa criar respostas e resolver equações de forma independente, é preciso fazer a pergunta certa para obter a resposta ideal. Isso porque ela funciona como uma espécie de rede neural, em que cada conexão possui uma capacidade de decodificar o que é pedido e enviar para diversos caminhos. Essa possibilidade de analisar um ponto sob diferentes óticas é perfeito para a abrangência dos resultados, mas, também, pode dificultar a assertividade do que é respondido.

Por isso, para fazer a pergunta, é necessário pensar em um pedido que não abra margem para várias interpretações. Além disso, precisa ter um certo contexto para que a ferramenta entenda quais são os pontos principais requeridos. O ideal é sempre ter um pouco de conhecimento prévio sobre como funciona a solução e, ao seguir os passos corretamente, ganhar os melhores resultados.

2. Alerta de risco: cuidado com o repasse de informações

Tendo em vista que essa democratização da inteligência artificial ainda é algo novo, os limites da privacidade de dados estão sendo estudados. Nas últimas semanas, por exemplo, tivemos empresas como Apple e Samsung limitando o uso do ChatGPT por parte de seus funcionários para que dados confidenciais não fossem vazados.

O fato de precisar incluir um contexto ao fazer a pergunta – e não somente colocar a frase isolada – faz com que as chances de colocar informações confidenciais na ferramenta aumente. Sendo assim, a dica é: saiba escolher os temas pelos quais vale pedir a ajuda da inteligência artificial. Se envolver questões confidenciais, por enquanto, até que esse cenário seja compreendido e controlado (algo que deve acontecer nos próximos meses), o ideal é não usar a ferramenta.

3. Cuidados com os cenários apocalípticos

Assim como diversas revoluções tecnológicas (como a internet), muitas análises sobre o que essas novas soluções podem virar passam a acontecer. No caso da inteligência artificial, muito vem sendo discutido sobre o fim de certas profissões e o uso de informações privadas. Nestes casos, vale lembrar que – como toda tecnologia – a inteligência artificial é uma ferramenta. Ou seja, ela precisa receber um comando e, acima de tudo, ela foi idealizada para ajudar determinadas tarefas a ficarem mais eficientes.

Por isso, é importante atentar que o fator humano é essencial para o avanço dessa solução. Outro ponto é que, para quem acredita que ela pode acabar com empregos ou criar outros problemas como a disseminação de notícias falsas, assim como qualquer outra solução tecnológica, sua aplicação depende do comando humano. Por si só, a tecnologia é uma ferramenta que veio devolver a eficiência, tempo e qualidade de vida para o dia a dia das pessoas.

4. Uma hora será natural

Assim como toda nova solução, é necessário um tempo de adaptação para que os usuários possam entender os reais benefícios e riscos. Com o passar dos meses, a tendência é que essa tecnologia tenha seu potencial estudado e que passe a evoluir, tornando-se mais robusta e operável.

Dessa forma, começando pelos jovens – que já estão utilizando essas ferramentas para fazer o dever de casa ou para diversão – até os mais velhos que podem utilizar no trabalho ou em outras questões da vida (como na saúde), a inteligência artificial ganhará mais espaço na sociedade. Um dia, seu uso não será mais novidade e os limites (entre benefícios e malefícios) vão estar melhor traçados.

Diante disso, hoje, avalio que há um enorme potencial a ser explorado – principalmente, no sentido de devolver a humanidade para a vida das pessoas. É uma ferramenta que pode entregar tempo e criatividade. Os trabalhos de 10 a 12 horas seguidas em tarefas exaustivas e operacionais darão lugar para menos horas e mais oportunidades de criar e de inovar – para todas as profissões.

*Thiago Thamiel é cofundador da Robbu, especializada em soluções de automação de comunicação entre marcas e clientes