Luís Castro aceita proposta de time árabe e abandona o Fogão

30/06/2023 | 13:40



Sete pontos de diferença para o segundo colocado e as reais chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo não foram razões suficientes para convencer o técnico Luís Castro a permanecer no Brasil. Nesta quinta (29), o português aceitou a proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, clube que joga Cristiano Ronaldo, e anunciou a sua saída do Botafogo. O jogo contra o Magallanes marcou a sua despedida.