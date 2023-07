Obituário - 2 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Piedade Rodrigues Garcia, 88. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Giselia Maria da Silva, 84. Natural de Capela (AL). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Lina Cardena, 67. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinete Pereira de Oliveira, 65. Natural de Itamari (BA). Residia no Jardim dos Ciprestes, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa /Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rachel Edith Sarain Coppini, 92. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria das Chagas Santos, 87. Natural de Patrocínio (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Marcília Hessel Paulino, 80. Natural de São Paulo. Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Alcides Moreira da Silva, 79. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

José Florenço Barbosa de Melo, 78. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Roberto de Camargo, 72. Natural de São Paulo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

João Batista de Morais, 77. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Manoel Salustiano de Souza, 76. Natural de Petrolândia (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Sandra Vaz, 75. Natural de São Paulo. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Marli Felix de Melo Neves, 71. Natural de Escada (PE). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Neuza Siqueira da Silva, 69. Natural de Gabriel Monteiro (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Nascimento Venceslau da Silva, 62. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim Novo Horizonte 2, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa;

SÃO CAETANO

Maria de Lourdes Angeli de Mattos, 91. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Kuhne, 88. Natural de Guaranésia (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Terezinha de Jesus Sanches, 84. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 36, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Wilson Roberto Emiliani, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Administrador de empresas. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antônia Horácio Nicodemo, 73. Natural de Itatira (CE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Celitio Vieira Lopes, 87. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Thereza da Cruz Golpian, 84. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosa Nonata de Faria, 82. Natural de Brumadinho (MG). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 26. Vale da Paz.

Ademar Ferraz, 81. Natural de Porto Feliz (SP). Residia na Vila Império, em São Paulo. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Elias Ribeiro, 70. Natural de Apucarana (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedito Francisco Santos, 60. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Marco Cezar da Silva, 60. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Técnico de informática. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Jucivânia Cristina Brito da Silva, 47. Natural de Jupi (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Cuidadora. Dia 26, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Arlete Lourdes Moreira Gasparini, 80. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São José.

Cícero João Vianna, 45. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.