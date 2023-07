Obituário - 1° de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/07/2023 | 07:30



Carlos Alberto dos Santos

(Bananal, SP, 7-9-1944 – São Caetano, 26-6-2023)

Carlos Alberto teve sua vida ligada ao Serviço Militar, no Rio de Janeiro, entre 1962 e 1969.

Chegou a São Caetano em 1969 e foi trabalhar na antiga Fris Moldu Car, indústria que funcionou por muitos anos na Avenida Caminho do Mar, em Rudge Ramos, São Bernardo. Ali se aposentou, em maio de 1993.

“Desde então ele passava os dias falando de suas experiências e histórias vividas”, conta o irmão, Dr. Ronaldo dos Santos.

Filho de Euclides dos Santos e de Olívia Pinheiro de Almeida Santos, Carlos Alberto ficou viúvo de Jandira Dorneles em 2012. O casal não teve filhos. Ele parte aos 78 anos. Foi sepultado no Cemitério das Lágrimas. Deixa irmãos, cunhados e sobrinhos.

SANTO ANDRÉ

Ana Ferreira Silva, 96. Natural de Salinas (MG). Residia no Jardim Márcia, em Suzano (SP). Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Ubirajara (SP).

Alecindo Aleixo, 90. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Toyo Yabiku, 89. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Yoshiteru Motoyama, 88. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Salvador Magnani, 88. Natural de Pirassununga (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Thereza Higa, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Leite Bezerra, 84. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Lúcia da Conceição Sousa, 81. Natural do Alto do Rodrigues (RN). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fiel, 75. Natural de Laranjeiras (SE). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Sidnei Reis Zucatelli, 75. Natural de São Simão (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Donizeti dos Santos, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Aparecido dos Santos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Vigilante. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Luiz Gonçalves da Conceição, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila IVH, em São Paulo. Metalúrgico. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Renato Leite da Silva, 32. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motoboy. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Floriza Maria da Conceição, 99. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Manoelina Zattone Gaiesky, 91. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Wilma Ferreira, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Leonor Domenis Butini, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Jordan Peres Filho, 79. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Shirley Aparecida Torquato, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Marcílio Andreotti, 70. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Célia Ferreira Nobre da Silva, 68. Natural de Barreiros (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Iolanda Piffer Montini, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Jurandyr Aparecido dos Santos, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antônia Franca Mantovani, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Jair dos Anjos, 81. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Elida. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Minervino Vieira da Silva, 79. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 25. Vale da Paz.

Aldenora Pereira da Silva, 80. Natural de Crateús (CE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Rafael Bento Ferreira, 69. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Paulo Costa, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Selma. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Alvina Alves Fortes, 65. Natural de Batalha (PI). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Catingueira, em Tuntum (MA).

Genilcio José Ramos, 63. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia de Lima Freitas Moreira, 57. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25.

Bruno Costa de Almeida, 18. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal de Santo Estevão (BA).

Samara de Jesus Rosolen dias, 16. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clara. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Helena Siqueira Ortega, 53. Natural de Viçosa (MG). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Antônio Santos Ferreira, 51. Natural do Mar Vermelho (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Frentista. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Neide Gallo dos Santos, 92. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Romano, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São José.

Maria Vittoria Sapienza Gallo Lamelas, 85. Natural da Itália. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.