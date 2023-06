Balbuena se despede do Corinthians após frustrante 2ª passagem: 'Meu desejo de boa sorte'

30/06/2023 | 13:35



Chegou ao fim nesta sexta-feira a segunda passagem do paraguaio Balbuena pelo Corinthians. O zagueiro não conseguiu se firmar neste retorno ao Brasil, emprestado pelo Dínamo de Moscou, e se despediu agradecendo ao clube e à torcida por todo o carinho recebido. Aos 31 anos, ele pode parar no Internacional.

"Passando para agradecer a fiel torcida, a todo o pessoal do clube, funcionários, diretores, comissões técnicas com a qual tive a oportunidade de trabalhar e especialmente meus companheiros por esse ano que compartimos tanto dentro e fora de campo", agradeceu Balbuena em seu Instagram. "Meus melhores desejos para o que resta da temporada e pelo que vem na frente! O carinho e respeito de sempre", escreveu.

Balbuena chegou ao Corinthians pela primeira vez em 2016 e ganhou dois títulos do Paulistão e o Brasileirão de 2017. Formou dupla forte de defesa com Pablo e acabou se transferindo para a Inglaterra. Com a Guerre entre Rússia e Ucrânia, voltou por empréstimo de uma temporada em 2022, mas jamais repetiu as boas atuações da primeira passagem.

Com alguns erros que custaram gols e derrotas para os rivais, o paraguaio acabou na reserva ainda sob a direção de Fernando Lázaro no começo do ano. Ciente que o Corinthians não renovaria o contrato do jogador, Vanderlei Luxemburgo chegou e colocou o zagueiro para trabalhar individualmente. A atividade da manhã desta sexta-feira foi a última.

Foram 167 partidas disputadas com a camisa corintiana e 15 gols do defensor. Quatro ocorreram nesta segunda passagem, contra Red Bull Bragantino, Avaí e Internacional no Brasileirão de 2022 e na estreia da Libertadores deste ano, em visita ao Liverpool.

Sem Balbuena, o Corinthians vem apostando nos jovens Caetano e Murillo dividindo parceria com o experiente Gil e buscando um acerto financeiro para renovar com o uruguaio Bruno Méndez.