Mulher que tentou matar o namorado envenenado é condenada a 12 anos de prisão

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/06/2023 | 12:16



Após quase 12 horas de julgamento, Juliana dos Santos Silva, 34 anos, foi condenada ontem, por júri popular no Fórum de São Caetano, a 12 anos de prisão pela tentativa de homicídio do seu então namorado na época, Fabrício Marçal de Andrade, 41. O crime aconteceu em 2021, quando Juliana envenenou o jantar, colocou remédios no suco e colou os olhos da vítima, que sobreviveu ao ataque e conseguiu pedir socorro.

De acordo com a sentença, Juliana terá que cumprir os 12 anos de prisão em regime fechado, por tentativa de homicídio com motivo torpe, uso de veneno e sem possibilidade de defesa da vítima.

Além da tentativa de homicídio contra o namorado, Juliana está sendo investigada pela Polícia Civil de São Caetano por suposta participação na morte da enteada Rebecca de Lucena Andrade, de apenas 6 anos, que foi sufocada dentro de casa, em outubro de 2019.

Depois do assassinato da criança, a polícia prendeu o vizinho Antonio Gomes de Souza Sobrinho, 57, com quem supostamente Fabrício teria desavenças. O vizinho foi levado a júri em 2020, antes das suspeitas em relação à Juliana, e foi condenado a 17 anos de prisão.

O crime teria acontecido enquanto o pai da menina estava trabalhando, e segundo relatos na época, Andrade teria chegado em casa e encontrado a filha e a companheira desacordadas. Ele conseguiu reanimar Juliana, mas Rebecca já estava morta, provavelmente asfixiada por um tecido embebido em solvente. Porém, provas da Polícia Civil indicam que Juliana pode ter participado do assassinato da enteada, e o inquérito sobre o crime foi reaberto.