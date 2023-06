Polícia do DF prende suspeito de dopar e estuprar menina de 12 anos em Brasília

30/06/2023 | 11:41



A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal prendeu na noite da última quarta-feira, 28, um homem de 42 anos suspeito de dopar, sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos, em Brasília. De acordo com os registros policiais, a vítima foi encontrada no apartamento do acusado, na 411 Norte, deitada na cama, seminua, algemada pelos pés e com escoriações pelo corpo.

Conforme a vítima relatou aos policiais, o homem usou uma faca para rendê-la, e uma mulher, que ajudou o suspeito na ação, colocou um pano com clorofórmio em seu rosto para dopá-la. O rapto aconteceu em Luziânia, Goiás, cidade que fica no entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da polícia, a dupla teria colocado a menina dentro de uma mala e a transportado até o apartamento do suspeito, em Brasília, onde a criança foi encontrada pelos policiais do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão.

Na casa, os militares encontraram máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais, materiais pornográficos, além de uma estufa para produção de maconha e um galão com clorofórmio. A suspeita é de que o acusado tenha filmado o estupro, segundo a polícia.

O homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, e os equipamentos eletrônicos foram apreendidos para serem analisados pela perícia. A mulher que ajudou o homem não foi identificada, segundo a PM.