GCMs realizam treinamento especializado

Da Redação



30/06/2023 | 11:37



Equipes especializadas ROMO e ROMU realizaram hoje a primeira etapa do treinamento "Clínica de Tiro Embarcado", que consiste em doutrinar os GCMs a operarem armas diferentes simultâneamente, com segurança e técnica, de forma a empregar cada uma em situações pontuais.

O treinamento é composto por três fases, onde na primeira o GCM treina qual arma empregar em cada circunstância, trocando de equipamento durante a ocorrência.

A segunda fase consiste numa oficina no estande de tiro da GCM, onde o treinamento de alternância de armas ocorre com tiros reais.

A terceira fase consiste no emprego dos armamentos com disparos com GCMs embarcados em Viaturas.

Ao todo serão 16 horas de treino, ministradas pelo CE Fidelis e GCM 2ª Classe Pacheco, que ressalta a importância dessa atividade:

"Esse treinamento têm a finalidade de preparar o GCM para utilizar seu armamento (a pistola e a arma longa) com técnica e tática, condicionando-o a operar corretamente, dando qualidade ao disparo".

A Clínica de Tiro Embarcado ocorre simultâneamente ao CAP ( Curso de Aperfeiçoamento Profissional ), onde todo o efetivo realiza capacitação em legislação e técnicas operacionais, além de disparos reais.