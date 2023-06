Operação conjunta Polícia Civil e GCM prende quadrilha de estelionatarios

Da Redação



30/06/2023 | 11:26



Durante investigação os policiais civis descobriram que os estelionatarios iriam aplicar um golpe em um depósito de material de construção enviando comprovante do Pix falso e mandando um motorista de uber buscar o material neste depósito, após as informações os agentes realizaram campana próximo ao local onde avistaram o veículo de aplicativo com um casal dentro retirando o material oriundo do golpe e constatando o flagrante às equipes fizeram um breve acompanhamento com uma viatura descaracterizada e após a abordagem foi constatado que o material iria ser entregue no município de Franco da Rocha, de pronto foi solicitado o apoio da equipe de ROMU da gcm bem como a viatura caracterizada da polícia civil que foram até o local da entrega chegando lá a equipe descaracterizada fez o cerco do local e aguardou a entrega pelo veículo de aplicativo que no seu interior havia um agente de segurança, onde após um indivíduo vir retirar o material o mesmo foi detido e logo em seguida foi detido um menor infrator que aguardava próximo ao local da entrega, de pronto os dois indivíduos confirmaram que faziam parte do golpe, os dois indivíduos e o casal do veículo de aplicativo foram encaminhados a delegacia de Rio grande da Serra, onde foram tomadas as medidas de polícia judiciária e o material avaliado em mais de 2000 mil reais devolvido ao proprietário sendo que o empresário já havia tomado prejuízo de aproximadamente 36.000 mil reais anteriormente desta mesma quadrilha, o casal do aplicativo foi liberado por não fazer parte do estelionato. O caso aconteceu na quarta-feira (28).