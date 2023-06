‘Mauaenses’ iniciam segunda fase do Paulista 2ª Divisão

Cleber Ferrette



30/06/2023 | 11:04



O Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão do futebol paulista), disputado por equipes Sub-23, chega à sua segunda fase. A partir de agora, 24 clubes disputam duas vagas de acesso para a Série A-3. Duas equipes da região estão vivas na competição: O Mauá FC e o Grêmio Mauaense. Após fazerem uma primeira fase irregular, com exatamente a mesma campanha (13 pontos com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas) ambas as equipes passam a ter a oportunidade de escrever uma nova história na competição a partir de hoje.

O Grêmio Mauaense, que agora caiu no Grupo 4 com XV de Jaú, União Barbarense e Tanabi, estreia logo mais, às 15 horas, no Estádio Pedro Benedetti, contra o XV.

<EM>Já o Mauá FC, caiu no Grupo 3 com Taquaritinga, Vocem e Mantiqueira. O índio estreia no domingo (2), às 10 horas, também no Estádio Pedro Benedetti, Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

BOAS EXPECTATIVAS

O técnico do Grêmio Mauense, Fernado da Silva, sabe das dificuldades que vëm pela frente. Dos três próximos adversários, dois já frequentaram por algumas vezes as divisões superiores do campeonato (XV de Jaú e Barbarense), e são times com melhores estruturas e mais tradição. E é justamente esse ponto que o treinador está trabalhando na cabeça da equipe. “Esse é um fator motivador para a minha equipe, pois sabemos que vamos precisar dar aquele algo a mais para poder superá-los. Estamos cientes que vamos enfrentar páreos duros, mas com os pés no chão acho que podemos surpreender”, falou em entrevista ao Diário.

Para esta fase, a locomotiva mauense trouxe o atacante Guilherme Negraxa. O jogador, revelado pelo Palmeiras, já atuou pelo Guarulhos e estava no futebol goiano. O atacante é presença garantida na partida de hoje a tarde. “O Gui é um atacante rápido, intenso. Tem treinado muito bem e acho que vai nos ajudar muito”, disse o treinador.

Além de XV e Barbarense, outros times de tradição disputam essa segunda fase da competição, como o Nacional, América, Penapolense, Francana, União São João.