Após processo de Rose Miriam ter sido suspenso, entenda o que acontece agora com a divisão dos bens de Gugu Liberato

30/06/2023 | 11:10



Se você se perdeu tentando entender todos os processos envolvendo a herança de Gugu Liberato, você não é o único. Recentemente, mais um capítulo dessa história deixou tudo ainda mais confuso. O STJ suspendeu o processo movido por Rose Miriam, que tentava comprovar uma união estável com o apresentador.

Pois bem, segundo informações do jornal Extra, essa decisão foi tomada pela ministra Nancy Andrighi, que atendeu uma reivindicação de Thiago Salvático, chef que também tenta comprovar na Justiça uma união estável com o Liberato.

Na decisão, a ministra explicou:

O descompasso processual entre as duas ações é incontroverso e nitidamente prejudicial não apenas ao requerente [Salvático], mas ao próprio descobrimento da verdade a respeito das supostas relações havidas entre as partes e a pessoa [Gugu] com quem dizem ter mantido união estável em período concomitante, com repercussões familiares e sucessórias que devem ser adequadamente investigadas.

Ou seja, o fato dos dois estarem buscando uma união estável com o apresentador, que teria acontecido no mesmo período, traz conflitos. E como o processo de Rose Miriam já estava avançado, na fase de tribunais, uma possível decisão nesse caso, poderia entrar em discordância com o que afirma Thiago Salvático.

Mas, nem tudo está perdido para Rose, já que a decisão cabe recurso. E, em entrevista ao jornal Extra, a equipe de Miriam já afirmou que irá recorrer.

Por outro lado, caso Salvático consiga comprovar união estável, a divisão de bens terá que passar por uma nova fase. Já que será necessário verificar todos os bens que foram adquiridos durante o período em que foi determinado que eles estavam juntos.

Gugu morreu em 21 de novembro de 2019, e deixou um testamento que vem causando polêmica desde que foi anunciado. Seu último desejo era que 75% dos bens ficassem com os filhos, João Augusto, Marina e Sofia. E o restante, 25%, para os sobrinhos.