Região gera 1.404 empregos em maio

Nilton Valentim



30/06/2023 | 10:43



O Grande ABC fechou o mês de maio com saldo positivo de 1.404 postos de emprego com carteira assinada. No último mês foram 32.975 contratações e 31.569 demissões. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Santo André, com 845 vagas, teve o melhor desempenho do mês, seguida por Diadema (423), Mauá (312), São Caetano (136), Ribeirão Pires (30) e Rio Grande da Serra (2). O destaque negativo foi São Bernardo, com deficit de 344 colocações. Aliás, este é o terceiro mês consecutivo que a cidade fecha no vermelho. Em março ficou em -171 e em abril, -344. Juntando o último trimestre, o município perdeu 803 empregos formais.

Somando os cinco primeiros meses do ano, as sete cidades totalizaram 6.994 postos de trabalho. O saldo acumulado dos últimos 12 meses (de junho de 2022 até maio de 2023) registra a abertura de 27.363 vagas formais na região, segundo o Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que organizou os números do Caged.

Na divisão por sexo, o saldo entre as mulheres (728) superou o dos homens (676). Em relação ao grau de instrução, o resultado no mês passado demonstrou predomínio de vagas para pessoas com o nível médio completo (1.601).

Na comparação por idade, os mais jovens seguem dominando, com 1.753 vagas para os trabalhadores de 18 a 24 anos. Em compensação, todas as faixas entre 30 e 65 anos registraram deficit, com destaque para o grupo que reúne pessoas de 50 a 64 anos, com fechamento de 264 vagas.

O setor com melhor saldo em maio foi Serviços (604), seguido de Comércio (585), Construção (154), Indústria (59) e Agropecuária (2). O estoque de empregos formais na região, que é o total de vínculos ativos no mês, totalizou 753.971 em maio.

NO PAÍS

O Brasil registrou em maio, saldo positivo de 155.270 empregos . O resultado se explica pela diferença entre os 2.000.202 de admissões e 1.844.932 de desligamentos.

Nos primeiros cinco meses do ano foram criados 865 mil postos de trabalho, alcançando um estoque de mais de 43 milhões de empregos formais no País.

Apesar dos números positivos, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o resultado ficou abaixo da expectativa, que era de 180 mil , por causa da política de juros altos praticada pelo Banco Central.