Green Game Jam 2023: My Talking Angela 2 leva duas categorias

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/06/2023 | 10:55



A Outfit7, empresa multinacional por trás da popular franquia Talking Tom & Friends, ganhou os prêmios Escolha da Indústria e Jogo Mais Adotável na 4ª edição do Green Game Jam Awards 2023. Os prêmios foram concedidos em reconhecimento à ativação ambiental realizada no My Talking Angela 2, seu sucesso de bichinho virtual mais recente. Como parte da campanha, a empresa também doou US$ 60 mil para a Re:Wild, uma organização sem fins lucrativos dedicada à proteção e restauração da vida selvagem.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

“Estamos entusiasmados com o reconhecimento do nosso compromisso no Green Game Jam Awards deste ano”, afirma Xinyu Qian, CEO da Outfit7. “Na Outfit7, acreditamos que é nossa responsabilidade tomar medidas para proteger o planeta e usar o poder de nossa marca e de nossos personagens Talking Tom & Friends para aumentar a conscientização sobre esses importantes assuntos.”

A empresa elaborou as ativações em junho, em dois títulos da franquia, aumentando a conscientização sobre a importância de proteger a natureza de uma forma divertida e envolvente. Em My Talking Angela 2, os jogadores puderam contribuir cultivando flores e atraindo abelhas, enquanto no Talking Tom Gold Run, cultivaram uma árvore especial e seu ecossistema no jogo.