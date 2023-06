Palavra do Leitor

Da Redação



Terceira idade

É por demais prazeroso ler no Diário reportagem que traz informação e emoção e que nos remete ao agradecimento e reconhecimento. Temos que parabenizar a Prefeitura de São Caetano, dirigida por José Auricchio Júnior. Prefeito esse que entregou à nossa coirmã São Caetano o novo Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação), que traz guarida, respeito, cuidados e acolhimento para a terceira idade (Setecidades, dia 22). Pois São Caetano, as sete cidades, o Estado de São Paulo e o Brasil precisam, e muito, levar reconhecimento e amor aos nossos idosos. Todos nós reconhecemos ou deveríamos reconhecer que nossos idosos precisam de uma atenção especial, por ser parte de um público mais vulnerável a doenças infectocontagiosas, anemia por deficiência de ferro e outras fragilidades de saúde, física e mental. Tudo isso sem contar que muitos dos nossos idosos vivem sob a falta de cuidados, carinhos e do imprescindível amor – de seus filhos, netos e outros afetos. Os idosos não querem ser tratados pelos geriatras da vida, pelas filas do SUS (Sistema Único de Saúde), por asilos ou por cuidadores. O que eles têm carência é da família e de todos os seus membros. Por tanto e por tudo renovamos nossa gratidão à Prefeitura e ao seu gestor maior, José Auricchio Junior.

Cecél Garcia - Santo André

Moradores de rua

Deixe-me pensar se entendi corretamente. A vereadora Ana Nice (PT de São Bernardo) diz que a Prefeitura tem tomado medidas higienistas como colocar blocos de concreto embaixo de viadutos para não permitir que a pessoa em situação de rua possa se acomodar, como é o caso do viaduto no Ferrazópolis (Política, dia 24). Ué, o correto não seria a vereadora estar cobrando mais vagas nos albergues ao invés de acomodação embaixo de viadutos? Fala sério, hein vereadora, mais trabalho e menos mimimi por favor.





Walmir Ciosani - São Bernardo

Zeladoria

A Prefeitura de Santo André simplesmente não atende mais as reclamações via App Colab. Tem mais de um ano que reclamo sobre a iluminação das alças de acessos do Viduto Eng. Luis Meira, próximo à Faculdade Santo André e entrada da cidade. A equipe de zeladoria é muito fraca, deixa o local feio, inseguro e mal iluminado. A desculpa é que vândalos roubam a fiação... Será que ninguém consegue colocar caixa elétrica com uma proteção diferente?

Rodrigo Fernandes - Santo André

Festa

Alô, pessoal. O momento é oportuno para quem quiser participar da quadrilha de Lula. Será no dia 1 de julho, em Brasília, na Granja do Torto, e a contribuição, de acordo com o bolso de cada um, variando de R$ 300 a R$ 5.000 para bancar a festa e sobrar algum para o partido. Naturalmente uso de trajes típicos e muita animação e, quem sabe?, com sorte, sair e lá designado para um importante cargo.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Guerra

Mercenários russos que lutam na guerra da Ucrânia, numa reviravolta surpreendente, sob o comando do líder do Grupo Wagner, Levigni Prigozhin, que congrega tropa de quase 50 mil soldados, inconformados por ações de Vladimir Putin, de ter atacado suas bases, ameaçou invadir a própria Rússia, para enfrentar seu governo. Putin, desmoralizado, ameaça punir os mercenários, já que a dita rebelião foi “punhalada nas suas costas”. Na realidade, se o próprio povo não aceita mais que centenas de milhares de seus filhos estejam sendo mortos nesta insana guerra patrocinada pelo déspota, amigo de Lula, o destino deste presidente da Rússia é ser malhado como foi Judas, em praça pública! Já que esta oportuna ação destes mercenários está sendo o estopim de um fim trágico para esse também criminoso de guerra Vladimir Putin.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)