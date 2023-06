O vôlei em São Caetano... ...nas páginas d’O Ginasiano. A garça ganha vida... ...e caminha com Cabeça Ativa.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/06/2023 | 10:28



A produção surpreendente daquela menina paulistana desfilava aqui em Memória. Livros de papel e tinta querendo abraçar a todos. Com a partida precoce de Thaís, ficaram os livros, revistas, fotografias que ela produziu, e os amigos que fez.

Nesta nostalgia, as duas publicações aqui presentes: 1) O Ginasiano (ano V, n° 51, dedicado à Família da Escola Amaral Wagner, de Santo André); 2) Cabeça Ativa (ano 15, nº 61, trimestre maio/jun/jul), sempre com um tema a mexer com a criatividade dos poetas 2023.

O GINASIANO

Obra-prima do criador e editor Dilson de Oliveira Nunes, “O Ginasiano” deste trimestre traz uma crônica monumental do jornalista João Boteon.

Homenageando o sul-são-caetanense Marino Mantovani, Boteon oferece uma informação pontual: o surgimento de um primeiro clube a se dedicar exclusivamente ao voleibol na região – e foi em São Caetano.

Em 25 de outubro de 1953, o Clube Atlético Centenário foi fundado no bairro Fundação, e os jogos e treinamentos eram realizados numa quadra montada em piso de terra – a um tempo que havia muitos terrenos baldios na hoje hodierna São Caetano.

Boteon, você fornece à Memória uma nova data para as efemérides do Grande ABC. Sua carteirinha de sócio é show.

Crédito da foto 1 – Foto: Odair Gea

Crédito da foto 2 – Divulgação

HOMENAGEM. Na capa, o professor José Soldá com a placa que recebeu dos antigos alunos em 2022; no QR-Code, toda a edição de junho de O Ginasiano.

CABEÇA ATIVA

A revista do casal Cláudia Brino & Vieira Vivo, da cidade de São Vicente para o mundo, oferece neste trimestre o tema “Garça”, retratada na capa criada pela andreense Neli Vieira – linda.

O que escrever sobre Garça? Três respostas:

“Por mais um peixinho, uma agulha espeta o rio. É mais uma garça” (Paulo Roberto de Oliveira Caruso).

“O pouso da garça, eu penso, é um branco lenço descendo na praça” (Paulo Cezar Tórtora).

“No cais de pesca, olhos espreitam os peixes – Garças forasteiras” (Clara Sznifer).

Próximo tema: “Café”. Participem: artesanallivrosblogspot.com

Crédito da foto 3 – Neli Vieira

TEMÁTICA. Ok, lá vai uma quarta quadrinha, diretamente de Santo André: Instante de algodão, uma garça decola rumo às nuvens (Cláudio Feldman)

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Lá vai a Avenida dos Estados.

Cadê a Otis, a Rhodia, o Moinho São Jorge?

Cadê a Garagem Municipal?

Que fizeram de ti?, campos de futebol do Vale do Tamanduatei.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

A bola rola no Memofut

Grupo Literatura e Memória do Futebol realiza neste sábado, 1º de julho, no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, a sua 154ª reunião. Em pauta:

“Nas mãos de Deus, a morte de Maradona segundo as capas de jornais brasileiros e estrangeiros, com o historiador Zeca Marques.

Bate-papo com o ex-jogador Eduardo. Com passagens por Corinthians, São Paulo e Náutico, Eduardo Barbosa de Albuquerque atuava como zagueiro e foi campeão do Torneio Rio-São Paulo pelo alvinegro em 1966 e do Campeonato Paulista pelo tricolor em 1970. Na década de 1960 também jogou pela seleção brasileira.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 30 de junho de 1993 – ano 36, edição 8426

MANCHETE – Rejeição de contas torna Celso inelegível.

A Câmara de Santo André aprova por 15 votos a 6 parecer do Tribunal de Contas que apontava irregularidades na gestão do ex-prefeito em 1989.

SANTO ANDRÉ – A mesma Câmara de Santo André, por proposta do vereador Vanderlei Siraque, aprovava por 20 votos a 1 a criação de uma Comissão Especial de Inquérito para investigar as mortes por infecção hospitalar ocorridas no Hospital Municipal.

Jogo vale taça

Jogam domingo na Vila de São Bernardo as equipes do EC São Bernardo e AA Ramenzoni, da Capital. É um segundo encontro, para o desempate. Quem ganhar fica com a Taça D. Sebastião Leme.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-6-1931.

EM 27 DE JUNHO DE...

1903 – Do correspondente no Alto da Serra (Paranapiacaba) – Abaixo-assinado encaminhado à Câmara de São Bernardo pede a colocação de um chafariz no Largo da Capela. Moradores enfrentam dificuldades em conseguir água. A distância é grande e os caminhos muito ruins.

Da Agência Havas. Paris, 27. A polícia não conseguiu prender o anarquista Parenoggiani, que fugiu pelos telhados.

1958 – Realizado um grande almoço ao ar livre na Fazenda da Juta, em Santo André, comemorativo aos 50 anos da imigração japonesa ao Brasil: 1908-1958.

HOJE

Dia Internacional do Asteroide

Dia Internacional do Profissional em Biotecnologia

Dia da Mídia Social

Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi

Dia do Fiscal Federal Agropecuário

Dia do Caminhoneiro, no Estado de São Paulo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário do Guarujá. Elevado a município em 30 de junho de 1934, quando se separa de Santos.

E mais: Comendador Levy Gasparian e Japeri (RJ), Cotegipe e Porto Seguro (BA), Monte Alegre do Piauí (PI) e Salitre (CE).

Primeiros mártires

30 de junho

Hoje são recordados os cristãos que sofreram o martírio em Roma

Ilustração – Franciscanos