Obituário - 30 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/06/2023 | 10:24



SANTO ANDRÉ

Magdalene Fregnan, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Ferreira, 89. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joaquim Malaquias de Souza, 84. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiza Rodrigues de Jesus, 81. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Sipressi Filho, 77. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Oswaldo Leandro de Mello, 77. Natural de Boracéia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Mantovam, 76. Natural de Biritiba Mirim (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Pedrozo de Moraes, 75. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wanderley Pereira dos Santos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Neusa Goes, 69. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete Maria Victor da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Lamentaqui Lousada, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sueli Alves Fortalesa Villalva, 66. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos Pereira, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Capuava, Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clóvis Bernardes Barbosa, 60. Natural de Jales (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Conferente. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jailson Vieira de Araújo, 43. Natural de Itamaraju (BA). Residia na Vila Marina, em Santo André. Pintor. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Joaquim Martins dos Anjos, 98. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Mituro Tanaka, 95. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Nadyr da Silva Souza, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Benedito Domingues de Oliveira, 80. Natural de Manduri (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Jonas Batemarco, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Campo das Oliveiras.

Leonice da Silva, 71. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Municipal de Votorantim (SP).

Selio Teixeira da Silva, 66. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Ajudante geral. Dia 24, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Márcia Regina Gasparotto, 60. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Christino da Silva, 88. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Benedito Mininelli, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Gethsemani-Anhanguera.

Maria Vale Morais da Silva, 65. Natural do Mirante do Paranapanema (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Quitéria Conceição dos Passos, 58. Natural de Murici (AL). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Sebastião Brito, 77. Natural de Coruripe (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

João Rodrigues Neto, 73. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Helena Rego da Silva, 61. Natural de Surubim (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Therezinha Soares, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Marcio Rocha Ávila, 59. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Maria de Fátima Lima, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires, Dia 24. Cemitério São José.