Vida nova para resíduos automotivos

30/06/2023



Dar nova utilidade a materiais que seriam descartados é tendência. No setor da moda, muitas grifes praticam o chamado upcycling, técnica que reutiliza materiais para a confecção de peças, sem desintegrar a matéria-prima, como ocorre na reciclagem. Nos últimos anos, a moda circular ganhou força devido ao crescimento da preocupação com o meio ambiente, que parte também do consumidor, que cobra das marcas práticas sustentáveis. Seria benéfico para o planeta que as indústrias de diversos setores reutilizassem 100% dos materiais gerados ou, pelo menos, boa parte deles.

Com esse propósito, na Fundação Grupo Volkswagen, abraçamos o upcycling como estratégia para reaproveitar resíduos têxteis doados pelas marcas do Grupo Volkswagen, como revestimentos de bancos de carro e alças de cintos de segurança, que deixam de ser descartados e ganham nova vida. Para isso, a Fundação criou em 2009 o projeto Costurando o Futuro. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de comunidades, capacitando a população mais vulnerável, especialmente mulheres, fortalecendo práticas sustentáveis de inclusão produtiva por meio do empreendedorismo em costura.

Nesse projeto, tecemos um treinamento conceitual e técnico com formações voltadas ao planejamento de negócios, vendas, marketing, atuação em rede e sustentabilidade, incluindo o upcycling. Nosso papel é construir e compartilhar conhecimento para que as participantes estejam aptas para atender com eficiência, criatividade e paixão pelo que fazem.

Ideias são bem-vindas. O mercado está em constante movimento, por isso, a cada ano, o projeto se renova, se reinventa e lança coleções. Em 2020, no auge da pandemia, produzimos mais de 121 mil máscaras de algodão e 16 mil máscaras acessíveis, com plástico antiembaçante na região da boca, pensado para incluir pessoas com deficiência auditiva que realizam leitura labial. Nós capacitamos profissionais, gerando receita, incluindo pessoas e beneficiando a comunidade.

Além dos treinamentos gratuitos oferecidos, as costureiras recebem os tecidos como doação e ficam com a renda das vendas das peças. Mantemos uma loja virtual, que comercializa os itens produzidos com essa matéria-prima, como bolsas, estojos, mochilas e nécessaires. Trata-se de um ciclo sustentável e vivo, que nos permitiu reaproveitar mais de 100 toneladas de tecidos automotivos desde o início do projeto e gerar mais de R$140 mil em renda para as participantes em 2022.

A indústria automotiva é uma das maiores do mundo e passa por transformação no que se refere às práticas sustentáveis, incluindo o incentivo a fontes de energia renováveis, descarbonização e a busca por novas matérias-primas. Na Fundação Volkswagen, contribuímos para esse movimento com o projeto Costurando o Futuro. Assim, diminuímos o descarte de resíduos, fomentamos a geração de renda, valorizamos o empoderamento feminino, contribuindo com os seus negócios e de suas comunidades: uma solução 360º sustentável. O que você usa e consome tem muito do que você sente e acredita!