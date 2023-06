Desastre são-bernadense

Da Redação



30/06/2023 | 10:09



Faz três meses que os dados oficiais do governo federal estão traduzindo em números a tragédia de São Bernardo na questão do emprego. Enquanto as seis coirmãs regionais colaboraram para que o Grande ABC fechasse os cinco primeiros meses com desempenho altamente positivo no setor, com saldo de 6.994 postos de trabalho criados desde janeiro, o município administrado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) enfileira um resultado ruim atrás do outro. Há razões complexas por trás da questão, sendo o processo de fuga das indústrias, que se iniciou com a saída da Ford, em 2019, a principal delas. A cadeia automotiva sente os efeitos deletérios do fenômeno da desindustrialização.

A região registrou em maio saldo positivo de 1.404 postos de emprego criados com carteira assinada, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram contratadas 32.975 pessoas e demitidas 31.569. Santo André, com 845 vagas, teve o melhor desempenho do mês. Na outra ponta do ranking, São Bernardo foi o destaque negativo, com deficit de 344 colocações. A propósito, trata-se do terceiro mês consecutivo em que a cidade fecha no vermelho. Em março foram 171 postos fechados e, em abril, 344. Juntando o último trimestre, o município perdeu 803 empregos formais. O quadro é catastrófico.

Como São Bernardo se encontra em um bloco cuja atividade econômica é homogênea, com características bastante semelhantes em seus setores econômicos, o fato de ser a única das cidades a caminhar sistematicamente na contramão do Caged expõe falha do município na execução de suas políticas de manutenção de empregos. A localidade, que tem se isolado das vizinhas em uma tática incompreensível no momento em que a força da regionalidade faz a diferença na busca por bons resultados, começa a pagar um preço alto pela segregação geográfica imposta pelo governo Orlando Morando. É uma pena que a coesão benéfica esteja perdendo espaço para a individualidade nefasta.