Preta Gil curte o dia em Salvador após polêmico post de traição

30/06/2023 | 10:10



Apesar dos altos e baixos, Preta Gil quer mais é viver! Logo depois de apagar o seu desabafo nas redes sociais sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com a antiga stylist, a cantora apareceu curtindo o dia em Salvador, na Bahia.

Na última quinta-feira, dia 29, ela publicou uma foto em frente ao mar, e escreveu:

Ah, Salvador. Como eu te amo! Preta sendo Preta.

A artista ainda visitou o Santuário Santa Dulce para renovar a fé.

Minha Santinha amada, ontem foi muito especial estar no seu Santuário Santa Dulce para agradecer meu coração aflito que tantas vezes a Senhora consolou! A minha fé e meu amor pela Senhora me fortalecem a cada dia. Obrigada por me amparar e cuidar, te amo, completou.

Mais cedo no mesmo dia, Preta havia dito que precisou apagar o texto que fez sobre a traição de Godoy pois ele havia suplicado para ela não expô-lo.

Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!

Eita!