Cabeça de chave, Bia Haddad estreará contra casaque em Wimbledon

30/06/2023 | 10:06



Ainda sem saber se estará 100% para Wimbledon, Beatriz Haddad Maia conheceu nesta sexta-feira sua adversária de estreia no tradicional torneio britânico. A tenista número 1 do Brasil vai enfrentar na primeira rodada a casaque Yulia Putintseva, atual 53ª do mundo - já foi 27ª, em 2017.

Número 13 do ranking da WTA, Bia só enfrentou a rival, nascida na Rússia, uma vez no circuito profissional. Foi justamente neste ano, nas oitavas de final do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A brasileira ganhou a partida por 2 sets a 1. Putintseva tem dois títulos no circuito, assim como Bia. E tem 28 anos, um a mais que a brasileira.

Se avançar, Bia terá pela frente uma adversária que ainda não enfrentou no circuito. Será a romena Jaqueline Cristian (133ª do ranking) ou a italiana Lucia Bronzetti (65ª), que vão duelar na rodada de abertura. Em caso de nova vitória, a brasileira começará a enfrentar rivais de maior peso no circuito.

Na terceira rodada, uma provável oponente seria a letã Jelena Ostapenko, uma das maiores algozes de Bia no circuito. Bia nunca venceu a rival, campeã de Roland Garros em 2017. Foram quatro jogos e quatro derrotas. Uma delas justamente na primeira final da brasileira na WTA, em Seul, na Coreia do Sul, em 2017.

Nas oitavas de final, Bia poderá cruzar com a atual campeã de Wimbledon. Elena Rybakina, outra casaque nascida na Rússia, é uma das favoritas ao título. Mas, assim como a brasileira, vem de lesão. E também desistiu do Torneio de Eastbourne nesta semana. Chegará a Wimbledon sem ter disputado nenhuma competição preparatória.

A tenista do Brasil não deve chegar ao terceiro Grand Slam da temporada em suas plenas condições físicas. Ela vem enfrentando uma lesão muscular nas últimas semanas, após um escorregão na estreia em Nottingham, no primeiro jogo após a histórica campanha em Roland Garros, quando alcançou a semifinal.

As dores musculares, atrás do joelho direito, não permitiram a Bia passar da estreia em Nottingham. Depois ela desistiu de disputar o Torneio de Birmingham, na semana seguinte. Nesta, venceu na estreia em Eastbourne, mas abandonou seu jogo na segunda rodada, novamente por conta das dores.

Em Wimbledon, o melhor resultado de Bia até hoje é a segunda rodada, que ela alcançou nas temporadas 2017 e 2019.

MONTEIRO

Outro representante do Brasil na chave principal de simples em Wimbledon, Thiago Monteiro vai estrear contra o americano Christopher Eubanks, atual 77º do ranking. O brasileiro, que tem apenas uma vitória na chave principal do Grand Slam britânico, ocupa o 96º lugar da ATP no momento.