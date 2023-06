Ana Carolina destaca trabalho da bancada da região na Assembleia

Artur Rodrigues



30/06/2023 | 09:56



Após completar 100 dias de mandato, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) fez um balanço sobre a sua atuação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Parlamentar mais votada de todo o Grande ABC, com 198.698 votos, ela destacou o trabalho em conjunto dos deputados com domicílio eleitoral na região.

“Cuidar das pessoas não tem que ter bandeira partidária. Nós conversamos muito sobre isso no plenário. Temos uma bancada muito expressiva, e quanto maior a representatividade, maior será o impacto de políticas públicas na região” declarou a deputada.

A bancada do Grande ABC é defendida por Ana Carolina desde a sua posse, em 15 de março. A deputada tem articulado com os demais parlamentares da região a criação de projetos que atendam às necessidades das sete cidades.

“Foi assim que nós chegamos aqui, defendendo os interesses da nossa região. E acredito que é assim que devemos atuar aqui na Assembleia, claro que cada um com a sua ideologia, mas sempre trabalhando em prol do Grande ABC. Nosso mandato tem dialogado muito com os deputados Luiz Fernando (PT), Thiago Auricchio (PL), Atila Jacomussi (Solidariedade) e todos os que representam a região. Tem sido um trabalho em conjunto muito bem feito, sinto que estamos mais unidos do que nunca”, comentou Ana Carolina.

A deputada foi eleita, em abril, como presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp, mandato que exercerá pelo primeiro biênio da 20ª Legislatura. Da região, a comissão também conta com a presença de Luiz Fernando Teixeira, que tem base eleitoral em São Bernardo. Ana Carolina enfatizou a importância de políticas públicas que atendam, de forma adequada, à população que vive nas regiões metropolitanas, como o Grande ABC.

“O Grande ABC é uma das regiões mais importantes do Brasil e tem muita relevância econômica para o Estado de São Paulo. Pensar política pública social é pensar política pública econômica. A prestação de serviços, o comércio, todas essas questões não se limitam apenas à Capital. Precisamos pensar além de um só município. Só no Grande ABC, temos sete, imagina o tamanho da importância deles para o Estado?”, disse a parlamentar.

Ana Carolina também tem acompanhado de perto a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel na Alesp, presidida por Thiago Auricchio (PL), que tem base eleitoral em São Caetano. Embora não faça parte da comissão, a parlamentar enviou contribuição com documentos elaborados pela CPI da Enel feita pela Câmara de Santo André. Ela também pediu ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC um relatório sobre a quantidade de queixas e quais foram as soluções adotadas pela empresa na região.

“Temos reclamações de todo o Grande ABC. Todas as cidades da nossa região enfrentam problemas com a Enel e ter um representante na CPI é fundamental”, pontuou.