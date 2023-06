Ex-secretário do Consórcio vai gerir comissão eleitoral PSDB/Cidadania

Artur Rodrigues



30/06/2023 | 09:42



Durante a posse como presidente executivo da federação PSDB/Cidadania no Estado de São Paulo, realizada na noite de ontem na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), informou que Orlando Faria (PSDB) irá comandar a comissão eleitoral, cuja criação será a primeira ação do chefe do Executivo andreense no novo cargo.

“O Orlando é a pessoa certa para essa missão. O Fernando Henrique dizia que a nossa luta não é para ter uma vitória no dia seguinte, mas sim para criar um horizonte de alternativas. Só criaremos esse horizonte com debate e boas práticas. Será através desse método que sairemos daqui ainda mais fortes “, disse o novo presidente.

O objetivo da nova comissão, segundo Paulo Serra, é buscar novas lideranças no Estado, a fim de fortalecer a parceria entre as siglas para as eleições de 2024 e 2026.

“Nossa força não pode ser apenas estética. Temos que mostrar que há inteligência fora dos extremos, no centro democrático. Por isso vamos a campo buscar lideranças, vereadores, prefeitos, deputados, para termos o maior número possível de candidatos nas eleições de 2024 e 2026”, disse o prefeito andreense e novo presidente da Federação.

Orlando Faria foi secretário adjunto de Governo, secretário de Turismo, secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo na gestão Bruno Covas (ex-PSDB)/Ricardo Nunes (MDB). Em 2022, assumiu como secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a convite de Paulo Serra, que presidiu a entidade até o fim do ano.

A comissão também será responsável por contar a debandada de prefeitos e lideranças das duas siglas a outros partidos, provocada, em grande parte, pelo assédio das articulações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o PL. “Perdemos alguns quadros, é ruim, claro, mas também foi um movimento natural. Afinal, o PSDB perdeu o governo do Estado depois de 28 anos. Agora temos que impedir que esse processo se mantenha, ou até aumente, fortalecendo o que já temos com novas lideranças”.

Paulo Serra assume o lugar de Março Vinholi no comando da federação PSDB/Cidadania. Nome de confiança do comandante nacional do tucanato, o governador gaúcho Eduardo Leite, o andreense tem o desafio de reestruturar a agremiação nos 645 municípios paulistas.

“Estamos em um novo ciclo e sei que o PSDB é muito importante para o Brasil. Tenho certeza que o partido, assim como a Federação com o Cidadania, será muito bem dirigido pelo Paulo Serra, que é um grande exemplo de gestor público”, disse Eduardo Leite em uma gravação de vídeo apresentada durante a posse.