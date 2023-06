Neste ano, 13 balões já caíram na região do Polo

Beatriz Mirelle



30/06/2023 | 09:28



Nos primeiros cinco meses de 2023, o PAM (Plano de Auxílio Mútuo) Capuava registrou 13 quedas de balões na região do Polo Petroquímico do Grande ABC. O número indica recuo de 23,5% em comparação ao índice de janeiro e maio do ano passado, que teve 17 casos. Desde 1998, a produção, venda, transporte e soltura desses artigos são criminalizados e podem causar até três anos de detenção, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais número 9.605.

Por conta dos perigos desse crime, a COFIP ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) e as empresas associadas que participam do PAM realizam simulados com cenário emergencial para preparar brigadistas, além de campanhas anuais de conscientização, sendo a deste ano com o slogan “Balão? Não! Proteja a vida!”.

De acordo com Valdemar Conti, coordenador do PAM Capuava, os períodos mais alarmantes são maio até julho, pelos arraiais, e dezembro, por causa do Ano-Novo. Neles, há pico de quedas de balões nas empresas associadas ao PAM, destaca o especialista.

“A soltura de balões é uma questão cultural ligada às festas juninas. O baloeiro não mede as consequências do ato de soltar o balão e mostrar sua arte. Hoje, os fogos colocados nos balões agravam o poder de risco dos mesmos, pois podem causar acidentes graves também para quem está soltando o balão, se houver uma falha na hora da soltura.”

Apesar do número de queda de balões ter diminuído, apenas uma ocorrência é capaz de causar estragos enormes. As consequências podem ir desde incêndio até explosões, principalmente considerando a região do Polo. “Grande área das empresas é de mata virgem e de árvores nativas da Mata Atlântica, o que pode causar danos para o meio ambiente e os animais que vivem no local. Há o risco de o balão atingir aeronave em voo ou cair com a chama acesa sobre os tanques com materiais químicos utilizados pelas empresas durante o processo de manuseio desses produtos químicos ou de matéria prima de cada empresa”, elenca Conti.

O coordenador destaca que as quedas de balões nunca interferiram diretamente nos processos produtivos ou tancagem das empresas, mas já causaram danos ambientais. “Em 2015, uma grande área de vegetação nativa, de uma de nossas associadas, foi queimada devido a um balão grande que caiu aceso. Foi preciso a atuação dos brigadistas do PAM e do Corpo de Bombeiros, que, após o controle de fogo, encontraram a ferragem da boca do balão no local da emergência.”

Diante desses perigos, os brigadistas são preparados para lidar com eventuais ocorrências, além de fazerem o monitoramento contínuo do céu. “Caso avistem algum balão se dirigindo à área do Polo, eles alertam as empresas com o sistema interno de comunicação, o que facilita a chegada das viaturas com canhões para abater o balão antes da queda”, diz Conti.

Para Francisco Ruiz, gerente executivo do COFIP ABC, os treinamentos regulares de segurança preparam os profissionais para agir com rapidez em casos emergenciais.

É possível fazer denúncias sobre fabricação ou soltura de balões pelos telefones 181 (disque denúncia), 190 (Polícia Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros).